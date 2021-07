La fiesta de la tolerancia

Un año más recibo con satisfacción la invitación para escribir en nuestro querido periódico el 25 de Julio, fiesta del Apóstol Santiago, Patrón de España y, también sin duda alguna, el día grande de nuestra querida Galicia.

Encantada me pongo a ello y, como tengo tantos temas de los que me gustaría hablar, me centro este año en algo que para nosotros, afortunados habitantes de esta ciudad, joya del patrimonio histórico, meta multisecular de peregrinos, ciudad universal y cosmopolita, es de considerable importancia como es el ¨ganarnos¨ a nuestros visitantes con encanto y simpatía. Es preciso despertar en ellos el sentimiento de que deben volver porque es un placer visitar esta tierra, hablar con sus gentes, conocer nuestra cultura, disfrutar de la rica gastronomía, de este clima suave que nos proporciona los variados y hermosos verdes de nuestro suave paisaje, base de los envidiables productos que dan fama a la cocina y conforman nuestra suave manera de ser, la lengua y nuestra cultura ( y fortalecer, a cambio,el sector turístico tan necesario).

¿Cómo hacer esto? Lo primero que a todos se nos ocurre es recibiéndoles con cariño, respeto y siendo tolerantes con sus costumbres y formas de ver la vida, que pueden ser muy distintas sobre todo si proceden de sociedades con una base cultural alejada de la nuestra, europea u occidental. Recibirlos con cariño implica acogerlos y prestarles los servicios que demanden con honestidad, siéndoles útiles en su visita a nuestra tierra y, por supuesto, recibiendo de ellos cuando proceda el precio adecuado al servicio prestado. Desechemos las tentaciones de prestaciones engañosas, propias de pueblos incultos. No se trata de ganar, deshonestamente, una batalla, sino de vencer, de convencer, continuando una tarea multisecular de canalización de la acción de peregrinaje. Eso implica respeto y tolerancia, actitudes y valores también, por supuesto, exigibles a ellos, aunque su falta nunca disculparía la nuestra.

Porque ¨La tolerancia¨, mis queridos amigos, es la base de toda sociedad libre y conlleva “el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” (Diccionario de la Lengua Española. RAE 2001). Naturalmente sin tener nosotros que renunciar a las nuestras, que también deben ser respetadas.

Y la tolerancia como forma de vida en común se hace, si cabe, aún más necesaria en un mundo globalizado y multicultural, permanentemente interconectado, con unas redes sociales de tan difícil como necesaria regulación, precisamente para garantizar la libertad, la tolerancia, los derechos individuales de los ciudadanos y la seguridad jurídica que debe presidir la convivencia en las sociedades democráticas. Por eso, el ejercicio de la tolerancia nos hace ciudadanos del mundo, personas responsables y alejadas de la tribu que nos fosiliza en sus intransigentes y dogmáticas exigencias de la fe suprema de lo local que, por cierto, tanto daño, dolor y sufrimiento inhumanos nos ha proporcionado en nuestra sufrida y no tan alejada historia en busca de la libertad.

Quien quiera ganarse a nuestros visitantes, fidelizarlos y hacer de ellos altavoces de Galicia, ha de saber ponerse en su lugar y tratar de ver cómo ve el mundo un ruso, un coreano, un malayo, un chino o un japonés, etc. y tener una mínima idea de cómo se ve desde fuera lo que en nuestro país pudiera, equivocadamente muchas veces considerarse normal, como puede ser la generalización en el tuteo, una información incompleta, el no respeto a los horarios, el exceso de ruidos, la arrogancia, ...

No podemos ser malbaratadores de nuestra cultura. Debemos abrir nuestra cultura al mundo y hacer partícipe al mundo de la nuestra. Ese gran patrimonio, fruto de nuestra convivencia a lo largo de los siglos, enriquecido por el Camino a Compostela, que, por cierto, no sabe de fronteras, debe ser siempre respetado por nosotros mismos, en cada uno de nuestros actos, y siempre se hará patente a través de nuestra honestidad y tolerancia.

Como afirma rotundamente el ilustre escritor Eugenio Montes, Europa es una invención del Camino de Santiago.

¡ Feliz Día de Galicia en este Año Jubilar 2021-22!