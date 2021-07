“Para mí es increíble pensar que ya llevo más de veinte años en la élite”

En Tokio se va a convertir en la primera deportista española que compite en seis ediciones olímpicas. ¿Es capaz de asimilar la dimensión de semejante gesta?

En el momento en que conseguí la plaza para los Juegos en 2019 sabía que aún me quedaba un test nacional para confirmar esa plaza, pero ahí ya me hice un poco a la idea de que en caso de que consiguiera esa plaza finalmente serían mis sextos Juegos. Desde el 2019 todo este tiempo mi objetivo era ese test nacional para que la plaza finalmente fuera mía. Estoy supercontenta y superfeliz de que lo que en principio se convirtió en un reto y un sueño por el que luchar, que sería participar en los seis Juegos, finalmente es una realidad. Para mí es increíble pensar que llevo más de veinte años en la élite.

Aunque ya había conseguido la plaza para España en el Mundial de Szeged 2019 y todas las miradas apuntaban a usted como favorita para hacerse con ese billete a nivel nacional, en lugar de estar pensando en Tokio tuvo que someterse primero a un selectivo. ¿Le generaban incertidumbre esos criterios?

Sabía que yo había conseguido la plaza, pero la Federación Española establecía que era para España y después había que determinar quién se la llevaba. Yo me considero una persona prudente y en mi cabeza solo pensaba en ese selectivo. Evidentemente, Tokio estaba ahí, pero como en un segundo plano en mi cabeza, es decir, que no había Tokio sin conseguir antes la plaza. Yo estaba centrada en ese 9 de abril y lo bueno es que desde ese día ya puedo pensar en Tokio.

Y, ¿cómo piensa en Tokio?

Estos Juegos serán diferentes, porque desde el momento en que no se celebraron y se pospusieron un año ya fueron diferentes. Los afronto con mucha ilusión.

Desde el punto de vista de que las más jóvenes son las que tienen mayor margen de crecimiento y que una vez en la elite seguir mejorando es cuestión de detalles, ¿el aplazamiento de los Juegos ha podido reducir diferencias?

Al final depende de la capacidad de implicación de cada uno. Es verdad que cuando ya estás en el máximo nivel las mejoras son mínimas y no se van a ver grandes mejoras, y en las jóvenes probablemente sí. Pero todo depende de implicarse cada día. Es el mismo tiempo para todas. Sí es verdad que cuando no faltaba nada y ya estábamos con la cuenta atrás de unos meses, de repente sumar otro año de primeras cuesta, pero por otro lado hay que sacar lo positivo, y lo positivo es pensar que es un año más para prepararse. Yo pienso que aproveché bien el tiempo y entrené a conciencia.

¿Qué va a responder cuando se baje del kayak y le pregunten si ya piensa en París? Bragado llegará a Tokio con 51 años, yo ahí lo dejo...

Yo en un principio solo pensaba en abril, y ahora el siguiente objetivo en mi cabeza solo es el 2 y 3 de agosto. Evidentemente, para París queda menos. El año que viene no, pero el siguiente ya es clasificatorio y el tiempo pasa volando. Yo no descarto nada y en mi cabeza aún no puse una fecha de retirada. Yo me siento bien, soy muy práctica, pienso en que mientras tenga resultados deportivos seguiré. La etapa deportiva son unos años, el deporte de elite no lo puedes retomar cuando quieras, tienes que aprovechar al máximo tu carrera deportiva y es lo que haré. Ya no solo es querer seguir, sino poder, y yo mientras me siga manteniendo con resultados deportivos seguiré y seguiré. También es cuestión de estar motivado y con ganas de afrontar el día a día, porque un año se puede hacer muy largo si estás agotada mentalmente.

Ya conoce la pista de Tokio, de agua salada, tras el test event de 2019. ¿Qué le parece?

Estuve allí y es verdad que es mar, pero procuraron que quedara un poco resguardada. Los días que estuve no estuvo el agua especialmente muy movida. Dicen que puede dar mucho viento, pero pienso que hay que entrenar con todas las condiciones, porque cuántas veces se estima que en un lugar de competición haya mucho o nada de viento y justamente el día en concreto se da completamente lo contrario. Hay que estar preparado para lo que haya y lo que venga. Me acuerdo que en Poznan, en Polonia, es un sitio en el que tengo remado y en un condiciones en las que en un entrenamiento dirías que sería imposible, y en competición se han dado circunstancias de tener que remar sí o sí. Es importante que cada competidora sepa adaptarse a lo que en ese momento surja, porque puede pasar.

Para usted, ¿qué hace que unos Juegos Olímpicos sean diferentes a todo lo demás?

Es un evento que se produce cada cuatro años, el foco mundial está ahí, cuando se celebran los Juegos el mundo está pendiente de esa cita. Para mí lo especial es la convivencia. En piragüismo nosotros no dejamos de estar compitiendo y conviviendo contra los mismos rivales que en un Campeonato del Mundo, la diferencia es que tenemos la oportunidad de convivir con el resto de deportistas de otros deportes, compartir la Villa Olímpica, compartir partidos, las competiciones de otros deportes... y eso lo hace superbonito y diferente. Nosotros vivimos y vemos nuestros Campeonato del Mundo y nuestro deporte, pero de repente tenemos la posibilidad de estar con otros deportes y otros países. Es superespecial.

A raíz de sus seis participaciones olímpicas, ¿le gustaría ser abandera en la ceremonia de clausura?

Yo creo que a cualquier deportista que se le plantee poder llevar su bandera representando a un país es increíble, hace mucha, mucha ilusión, no lo voy a negar.

Compagina su faceta de deportista de elite con la de madre. ¿Le gustaría que su hija siguiera sus pasos?

No tengo especial interés en que practique el piragüismo. Pienso que en ese sentido siendo su padre y su madre piragüistas por los apellidos se podría esperar de ella demasiado, sería una presión. Lo que me gustaría es que haga deporte por salud, inculcarle la importancia del ejercicio físico, y si le gusta algún deporte en concreto, adelante, pero no tengo especial interés en que sea el piragüismo. Si ella lo elige yo la apoyaría, evidentemente.

Después de tantos años es un referente para mucha gente. ¿Puede ir a un sitio sin que la reconozcan o suelen pararla por la calle?

Mi vida es de lo más normal, y mi rutina también. Estoy muy agradecida por todas las muestras de cariño que me llegan, tanto de mi pueblo, de Aldán, como de O Grove, donde estoy viviendo, y de deportistas, del entorno... me transmiten mucho cariño y eso es de agradecer. Pero aparte de eso, mi día a día es muy normal y muy tranquilito.