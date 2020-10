139 José M. Prieto Glez.

Licenciado y graduado en Medicina y Cirugía por la USC en 1983 y doctor en Medicina por la misma universidad en 1993. Es especialista en Neurología con formación como Médico Interno Residente en el Hospital Clínico Universitario, y realizó una estancia en el Institute of Neurology, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery en Queen Square, Londres. Presidente de la Sociedad Gallega de Neurología. Dirige el CSUR de Esclerosis Múltiple en el CHUS. Ha sido secretario de la Comisión de Docencia de su Hospital, tutor clínico de residentes de Neurología y secretario del Instituto Universitario de Ciencias Neurológicas de Galicia, además ejerció como profesor de cursos de doctorado de la Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y en otras universidades. Profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Facultade de Medicina de Santiago.