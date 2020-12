‘Dicionario irreal para un país imposible’, da autoría do historiador e escritor Xavier Seoane cunhas orixinais ilustracións de Ramón Trigo, é unha recomendación da libraría Couceiro, que destaca pola súa orixinalidade no plantexamento das acepción das palabras que nel aparecen, empleando o humor, o sentido crítico e a información histórica. Non ten orde de lectura, outra das características que o fai especial.