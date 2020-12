Libraría Couceiro: Especial Reis

A libraría Couceiro propón unha selección de publicacións para todas as idades e de diferentes xéneros literarios, que pode ser útil para escribir a carta a os Reis Magos e así non esquecer pedir como agasallo un bo libro, estes poden ser ‘A nena do vestido de Flores’, de Manuel Fontemoura; ‘Os Minimortos. Benvido ao outro barrio’, de Ledicia Costa, ou ‘De como o Santo dos Croques se fai pregrino’, de Pepe Carballude, para os máis pequenos. Entre os destacados para os maiores podemos atopar dende banda deseñada, ‘O pacto do letargo. O tríscele roubado’, de Miguelanxo Prado, a ensaios como ‘O Reino medieval de Galicia. Crónica dunha desmemoria’, de Xosé Miguel Andrade Cernadas e Anselmo López Carreira.