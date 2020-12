Libraría Couceiro: María das Herbas e as herbaxeiras do Caurel

A libraría Couceiro suxire a lectura dun curioso libro, publicado nunha coidada e magnífica edición de Teófilo, ‘María das Herbas e as herbaxeiras do Caurel, crónica da cultura popular dunha terra extraordinaria’. Un traballo de María Moure de Oteyza, farmacéutica, investigadora e divulgadora galega, que se centra no uso tradicional das plantas medicinais e que ten como protagonistas ás persoas que habitan ese territorio, as cales van configurando a cultura popular do Caurel a través de testemuños, ritos ancestrais, lendas, refráns, canción e adiviñas, tanto en torno á etmomedicina como en xeral.