O libro disco do grupo galego Timparrantela xa está nas librarías. Unha publicación recomendada pola Libraría Couceiro onde estas sete rapazas, chegadas de mundos musicais diferentes, nos achegan a súa música nun disco que percorre moitos camiños, bebendo do tradicional e do folk pero tamén das charangas e desa música espontánea que nace cando hai gorxas dispostas a se unir nunha canción.