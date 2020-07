2005: manifiesto de RG tras una bomba en Santiago

PRESENTACIÓN. A las 07.00 horas del 25 de julio de 2005, Día de la Patria, se colgaba en Internet el denominado Manifesto da Resistência Galega en lusista en el que se instaba un paso adelante en “a luita popular galega pola Libertaçao nacional e social da Galiza”. Tras la tragedia del Prestige se estaba viviendo una situación de cambio en Galicia que fraguó el 19 de junio de aquel 2005 con la derrota del PP de Manuel Fraga y la formación de un gobierno bipartito entre PSdeG y Bloque. Ese relevo político no debió ser considerado suficientemente atractivo por los ideólogos del independentismo radical que, apenas un mes después, aseguraban que “quando aceitamos que boa parte da nossa mocidade trabalhadora fuja à emigraçom; quando aceitamos submiss@s que as intituiçons de poder espanholas nos imponham vassalagens, réguas, pautas e valores, verdades e mentiras; quando aceitamos resignadamente todas estas cousas estamos renunciando a sermos cidadaos livres, povo galego; renunciamos a exercer como naçom” y anunciaban que “chegou a hora de que o nacionalismo galego compreenda que nengumha forma de resistência é anuladora das outras” haciendo un llamamiento a “umha resistência que se exprime através das suas acçons e que se dispom a impedir que os verdugos desta Terra dormam tranquilos. A resistência galega actual nom se amolda a formas rígidas impostas por qualquer dogma ideológico ou militança convencional, esforçando-se por descobrir na prática do combate os caminhos que vinculem as necessidades mais sentidas do nosso Povo”.

Los autores del manifiesto dejaban para el final unas líneas que, para los analistas policiales, significan el inicio de una serie de acciones violentas: “O relevante nom é quem bate senom em quem se bate. O relevante nom é quem organiza nem o grau de organizaçom, senom o certeiro das acçons e o afortalamento da luita..” Unas horas antes de aparecer este manifiesto, dos jóvenes, Uxío Caamnho y Xiana Rodrigues habían colocado un potente artefacto en la oficina principal de Caixa Galicia en Santiago. a.P.F.