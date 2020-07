A CIG convoca protestas en rexeitamento do acordo que permite prorrogar os ERTE

Santiago. A Confederación Intersindical Galega (CIG) ten convocadas concentracións en rexeitamento ao acordo que prorroga os ERTE, que considera que non garanten “os ingresos e os empregos”. As mobilizacións serán mañá nas sete grandes cidades, coincidindo coa convalidación no Congreso do Real Decreto-Lei 24/2020. A central sindical asegura que as condicións pactadas nese acordo supoñen “afondar no abuso patronal e un enorme prexuízo” para o conxunto dos traballadores.

Aprobado polo Goberno central, a patronal, CCOO e UGT, o sindicato galego advirte que “estamos ante un novo episodio de diálogo social a través do que se vai consumando unha reedición dos Pactos da Moncloa”, anque esta vez “ao amparo da escusa da emerxencia sanitaria” que, en cada ocasión que se manifesta “implica facer recaer na clase traballadora os custes da crise”.

O secretario xeral, Paulo Carril, asegura que non resolve os “graves problemas sociais, económicos e industriais”, senón que “dificulta unha saída xusta e galega”. E califica de “lamentable” que UGT e CCOO “contribúan a construír esta realidade nun momento económico e social tan duro”.

O responsable da central sindical denuncia que o novo acordo amplía a duración temporal do anterior, “mantendo aqueles aspectos máis negativos, ampliando as exoneracións ás empresas e adoecendo de garantías de salvagarda do emprego”. E remata con rotundidade: “Afonda na desprotección e na falta de solución para os traballadores temporais que foron despedidos dende o 14 de marzo”. ECG