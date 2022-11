A Comisión Europea subliña o esforzo da Xunta por poñer o cambio climático no foco das súas políticas

Santiago. A directora de Asuntos Internacionais e Financiación Climática da Comisión Europea (CE), Diana Acconcia, vén de felicitar á carteira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda do Executivo autonómico polo esforzo realizaron até o de agora para situar o problema do quecemento climático no centro das súas políticas, nunha xuntanza que mantivo coa conselleira Ángeles Vázquez no marco da COP27, que está tendo lugar estes días. Asemade, Acconcia animouna a identificar outras ‘rexións locomotora’ neste eido, co fin de intercambiar con elas experiencias e iniciativas de interese común, tal e como informou a Xunta nun comunicado. Salientan dende o goberno galego que a comunidade acaba de ser escollida pola Comisión Europea para formar parte da Misión de Adaptación, unha iniciativa impulsada co obxecto de dar apoio á hora de acelerar a transición cara a resiliencia climática, pola cal prestan axuda para comprender, preparar e xestionar mellor os riscos do cambio climático. Ambas políticas coincidiron na importancia de potenciar o traballo a nivel rexional para avanzar de forma eficaz na adaptación ao cambio climático e aos seus efectos partindo da máxima “pensa global, actúa local”, un camiño no que a responsable comunitaria incidiu en que os territorios máis avanzados e convencidos deben “dar exemplo”, indican dende a Xunta. Asemade, salientaron a necesidade de combinar estas medidas con outras de redución de emisións contaminantes para avanzar cara a neutralidade climática. Destacan neste eido as posibilidades de adaptación dos edificios residenciais dos conxuntos históricos, para cuxa rehabilitación cos fondos europeos nos vindeiros anos permitirán reducir entre 40.000 e 65.000 toneladas anuais as emisións de CO2 grazas ás intervencións de mellora enerxética que se prevé subvencionar nun total de 11.500 vivendas da comunidade. E.Nieto