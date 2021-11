A comunidade galega é a que solicita máis ordes para protexer ás vítimas

Este 25 de novembro celébrase o Día Internacional da Violencia de Xenéro. Por este motivo, CCOO de Galicia e UGT- Galicia reiteran a máis rotunda condena e repulsa contra os actos de violencia contra as mulleres e chaman á cidadanía a participar nas mobilizacións e actos convocados.

Segundo os datos do Observatorio Estatal contra a Violencia de Xénero, entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 3 de novembro de 2021, eran xa 1.118 as mulleres que foron asesinadas en España, 6 delas galegas, por violencia de xénero a mans das súas parellas ou exparellas, quedando 330 nenos e nenas orfos, 24 en Galicia. Dende o 1 de xaneiro ata o 8 de novembro de 2021 foron asesinadas 37 mulleres no territorio español (1 delas galega) e 24 menores quedaron orfos e orfas.

As situacións de risco para as mulleres incrementáronse durante a pandemia, entre outras causas, polo maior tempo de exposición ao agresor no fogar familiar e, en moitos casos, mantéñense polas maiores dificultades para acceder a un emprego e á independencia económica, debido a unha situación de desemprego e empobrecemento. Por iso, ambos sindicatos consideran que é necesario aumentar a efectividade das medidas e os recursos na aplicación do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Segundo informan nun comunicado conxunto: “é imprescindible que dende as administracións públicas se prioricen as actuacións fornte á violencia machista e destínense os recursos e servizos necesarios para unha prevención e atención integral efectiva, que poida garantir ás mulleres unha vida en liberdade e pleno exercicio dos seus dereitos”.

máis casos de violencia en mulleres novas Afondando nas estadísticas, a Macroenquisa sobre violencia contra a muller de 2019, publicada no 2020 pola Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, pon de manifesto os actos aos que se afrontan as mulleres. Unha de cada dúas mulleres (un 57,3 %) residentes en España de 16 ou máis anos sufriron violencia ao longo das súas vidas, e 1 de cada 5 padecen en maior medida, xa que o 71,2 % das mulleres de 16 a 24 anos e o 68,3 % das mulleres de 25 a 34 anos sufriron algún tipo de violencia ao longo das súas vidas, e o 42,1 % das que teñen 65 ou máis anos.

En canto ás denuncias presentadas, segundo datos da Memoria do Consello do poder xudicial do ano 2020, en Galicia foron realizadas 6.097 denuncias, 2.009 incoadas, 6 inadmitidas, 1.201 adoptadas e 712 denegadas. Como resultado, ditanse 634 sentenzas condenatorias, 113 absolutorias, 87 sobreseimentos libres, 2.406 sobreseimentos provisionais e 995 por elevación. A porcentaxe de sentenzas condenatorias foi do 84,9%. En canto ás oredes de protección e seguridade das vítimas, no ano pasado foron incoadas 2.009, seis inadmitidas, 1.291 adoptadas e 712denegadas.

A ratio de solicitudes de ordes de protección por cada 100 mulleres vítimas de violencia de xénero, no 2020, foi no Estado do 24,6%. En Galicia esta cifra sube ata o 33,1 %. De feito Galicia está a cabeza no Estado nesta ratio. Por outra banda, a taxa de mulleres vítimas de violencia de xénero, sobre 10.000 mulleres, é nesta Comunidade de 43,3 puntos.

No que levamos de 2021, ata o mes de xuño, rexistráronse na comunidade un total de 3.083 denuncias, fronte ás 2.886 que se rexistraban no mesmo periodo do 2020,o que supón un incremento do 6,83%.

reivindicacións dos sindicatos Tendo en conta todos estes datos, UGT Galicia e CCOO Galicia reclaman fortalecer os mecanismos de control, aplicación e seguimento de pacto de Estado en materia de violencia de xénero, e que se asegure a súa continuidade máis alá de setembro de 2022. Entre outras reivindicacións ven necesario redobrar esforzos para garantir o emprego estable e de calidade das mulleres vítimas das violencias machistas, así como recursos para os servizos de prevención e atención integral a estas mulleres e garantirlles o carácter permanente.