A Coordinadora de En Marea pon a disposición da organización os seus cargos de responsabilidade

En Marea. A Coordinadora de En Marea acordou o pasado luns poñer os seus cargos e responsabilidades a disposición do Consello das Mareas tras o naufraxio político da organización no derradeiro proceso electoral autonómico. Uns resultados que os membros desta Coordinadora “asumen como propios”.

Este órgano director da organización está formado por once persoas escollidas polas trinta e cinco que conforman o Consello das Mareas.

Nestes momentos estes cargos estaban en mans de Luis Villares Naveira, María Chao, Mariló Candedo, Javier Arca, Peque González, Iván Rodríguez Lombardero e María Gómez.

No comunicado ao que tivo acceso este xornal, emitido de forma interna para os inscritos da organización, a Coordinadora lamenta que “non fomos quen de chegar ao electorado e de sacar este proxecto para adiante como se agardaba de nós”, a pesares de que “traballamos sempre dende a honestidade, dende a ética, os valores e principios que adquirimos como organización”.

Un feito polo que transmiten as súas desculpas ao resto da organización “por non poder ou non saber navegar con ventos desfavorables e levar o cometido que tiñamos a mellor porto”.

En calquer caso, os membros do órgano de dirección quixeron transmitir a súa lealdade co proxecto que representou En Marea. “Seguimos acreditando na necesidade dun proxecto de país, nacional, galego e amplo, que teña como eixos fundamentais o combate das emerxencias; un proxecto socialmente xusto, ambientalmente sostible, feminista, solidario, que non deixe a ninguén atrás, que se base nos coidados, que se fundamente no desenvolvemento local, na soberanía cidadá e no exercizo dun autogoberno responsable”, reza un comunicado que remata advertindo do inmenso traballo que queda por facer e que agardan asuman outros compañeiros. ecg