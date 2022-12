A Coruña, o ecosistema perfecto para ser referente en Intelixencia Artificial

O ecosistema universitario, o edificio proposto, a rede de conexións aeroportuarias e a crise demográfica son algunhas das cuestións polas que A Coruña foi escollida diante das outras 13 cidades candidatas para ser a sede da Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial (Aesia), tal e como o publicou onte o Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Neste documento, o Goberno explica os motivos que lle levaron a elixir á cidade galega, destacando o seu “importante ecosistema universitario, tanto de formación como de investigación relacionado coa intelixencia artificial”, así coma o inmoble proposto, de “gran amplitude”-1.916 metros cadrados, cinco veces o mínimo requerido-. “Ademais, recóllese a facilidade para a incorporación de novos espazos para poder realizar as actividades dunha maneira máis eficiente”, subliña.

O Concello da Coruña ofertou como sede o edificio histórico La Terraza e reivindicou, entre outras cuestións, o ser a área que acolle ao 49,2% das empresas galegas do sector e na que se concentra case o 60% do volume de negocio no sector persoal galego vinculado ás novas tecnoloxías.

Asemade, “A Coruña tamén presenta unha boa rede de conexións aeroportuarias, nacionais e internacionais e de alta velocidade”, engade a resolución, que insiste no “excelente ecosistema económico e empresarial” da cidade, que conta con dúas hubs de innovación dixital que xeran un 10% do emprego galego.

Iniciativas públicas. Xunto a iso, tamén se tivo en conta a “elevada cantidade de actividades procedentes das principais institucións públicas” destinadas a impulsar o desenvolvemento dun ecosistema baseado na intelixencia artificial, así como a “gran cantidade de compromisos, axudas e facilidades” no ámbito familias, de atención sanitaria, vivenda, educativa ou cultural que ofrece A Coruña para facilitar unha integración e reagrupación familiar na localidade.

A loita contra o despoboamento foi outro dos elementos que motivou ao Goberno a decantarse pola Coruña. Segundo as súas proxeccións para 2035, Galicia, Castela e León e Asturias superarán o limiar do 30% de poboación con máis de 65 anos sobre o total.

Destacan dende o Goberno que “Galicia é a rexión máis rural de España e a terceira comunidade autónoma con menor poboación en núcleos grandes (máis de 20.000 habitantes)”, sendo o reto demográfico maior debido á taxa de envellecemento no medio rural e o seu despoboamento.

Neste senso, segundo as previsións do Executivo estatal a localización da Aesia en Galicia contribuiría a mitigar estes efectos derivados do contexto demográfico, facilitando a loita contra o fenómeno do despoboamento, a través da xeración de emprego, e fomentaría a presenza do sector público na comunidade.

A Coruña, motor da Intelixencia Artificial. Tal e como salienta o Ministerio de Presidencia, a cidade herculina presenta un importante tecido universitario, e concretamente en relación coa IA, aúna o 70% dos docente universitarios nesta materia.

Segundo recolle o documento, a Universidade da Coruña valórase de “forma óptima” ao contar con formacións, proxectos e grupos de investigación vencellados á IA. Destaca neste senso que é a única universidade xeralista de España cos graos de Enxeñaría Informática coas cinco especialidades, así coma un Grao en Ciencia e Enxeñaría de datos e un en Intelixencia Artificial interuniversitario entre as tres universidades públicas galegas.

Máis dunha vintena de proxectos. No seu conxunto, a Universidade da Coruña, a de Vigo e a de Compostela xa desenvolven máis dunha vintena de proxectos de alto impacto sobre IA, outro dos factores clave para escoller a sede, segundo destacou a ministra e Portavoz de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Todos estes proxectos, segundo informou a Axencia para a Modernización Texnolóxica de Galicia, son iniciativas con financiamento público procedente de plans europeos, nacionais e autonómicos. Por exemplo, o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (Citius) dá Universidade de Santiago de Compostela (USC) lidera ou participa en varias iniciativas de alto impacto sobre Intelixencia Artificial.

Entre elas, destaca o chamado ‘Proxecto Nós’, impulsado pola Xunta, que a USC desenvolve xunto co Instituto Galego da Lingua co obxectivo de situar ao idioma galego “en pé de igualdade” con outras linguas do mundo no ámbito da intelixencia artificial e as TIC. Tamén o ‘Proxecto Misel”, que expón levar as técnicas de Intelixencia Artificial á computación de bordo.

Na UDC, pola súa banda, destaca o desenvolvemento de robots co propósito de desenvolver unha nova xeración que conte cun maior nivel de autonomía ou as investigación sobre IA na saúde, big data, computación cuántica ou industria, entre outros. A UVigo, asemade, colabora entre outros co Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur no ‘Proxecto PolyDeep’, e tamén no “proxecto Coperia” de apoio aos pacientes con covid.