A Deputación reabre o prazo para solicitar axudas do PEL 2020

a coruña. A Deputación da Coruña reabre o prazo para solicitar as axudas das liñas PEL-Pemes e PEL-Emprende do Plan de Emprego Local 2020 dirixidas a pequenas e medianas empresas, autónomos/as, emprendedores/as da provincia. O prazo de solicitudes, que foi suspendido en marzo debido ao estado de alarma, retómase de novo a partir do luns e estará aberto ata o 11 de xuño. A liña PEL-Pemes subvencionará ás pequenas empresas e autónomos con sede nos concellos de menos de 20.000 habitantes da provinciapara a contratación laboral dunha persoa en paro durante un período de 12 meses. Por outra banda, a liña PEL-Emprende está destinada a autónomos e empresas da provincia da Coruña con menos de cinco anos de antigüidade e sede social en calquera dos concellos da provincia da Coruña. redacción