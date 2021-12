A DGT inicia unha campaña de control do consumo de alcohol e drogas nas estradas galegas

A Delegación do Goberno en Galicia informa do inicio, hoxe, da campaña especial de Tráfico co obxectivo de diminuir o consumo de alcohol e drogas ao volante. Ata este domingo, día 12, os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil intensificarán os controis de alcoholemia e presenza de drogas nas estradas de Galicia. Nesta iniciativa a DGT fomenta ademais a colaboración cos concellos das catro provincias para realizar probas en zonas urbanas, con especial incidencia nas zonas de maior afluencia.

Desde a Delegación do Goberno lembran que o alcohol é un factor concorrente ou determinante nun terzo dos accidentes mortais de circulación. A súa presenza na condución, dependendo da súa taxa, multiplica entre 2 e 15 veces o risco de sufrir un accidente, ademais de ser un factor agravante das súas consecuencias. Hai que lembrar que o 49% dos 591 condutores falecidos durante o ano pasado en España en accidentes de tráfico e sometidos a autopsia consumira alcohol, drogas e/ou psicofármacos. Trátase dunha porcentaxe superior á do ano anterior 2019.

Igualmente, en 2020, produciuse un incremento dos peóns falecidos por atropelo en accidentes de tráfico con resultados positivos a alcohol, drogas e/ou psicofármacos respecto a 2019. Dos 136 peóns falecidos por atropelo en accidente de tráfico e sometidos a autopsia, 56 (41,2%) deron resultados positivos.

Por estes motivos, o obxectivo da Dirección Xeral de Tráfico é conseguir descender do 1% os positivos por alcoholemia nos controis preventivos aleatorios.

MÁIS DE 9.000 POSITIVOS EN ALCOHOL E 6.307 POR CONSUMO DE DROGAS NO QUE VAI DE ANO Entre xaneiro e novembro deste ano, a Garda Civil de Tráfico efectuou nas estradas galegas 26.454 controis de alcohol e drogas. Nestes dispositivos rexistráronse 9.300 positivos en alcohol e 6.307 positivos por consumo de drogas. O perfil de positivo en alcohol segue a ser o de varón con idades entre 45 a 54 anos. No que respecta a drogas, o cannabis (THC) e a cocaína son as dúas substancias achadas con máis frecuencia.

RESULTADOS DA CAMPAÑA ANTERIOR EN DECEMBRO Na mesma campaña realizada en decembro do ano pasado realizáronse en Galicia 16.156 probas de alcoholemia, das que 305 deron positivo. O 1,88% destas probas foron de resultado positivo, unha porcentaxe significativamente superior á do ano anterior. En canto ás probas de drogas, realizáronse 356, das que 165 resultaron positivas (46,3%).