A doazón de sangue: unha acción necesaria e segura na pandemia

A doazón de sangue e plasma é unha acción necesaria durante a pandemia, a característica solidaria e voluntaria fai que sexa un recurso no que a sociedade debe de tomar parte. Con todo, a interrupción da pandemia puido supoñer un potencial batacazo ás reservas sanguíneas tanto en Galicia como en España, motivado polo medo ao posible contaxio, as limitacións do desplazamento territorial, así como a recente inicio da vacunación en masa da poboación española para lograr a inmunidade de grupo e loitar contra a covid.

Existen moitos aspectos que poden levar aos doadores a dubidar sobre achegarse a compartir sangue, como poden ser as medidas, a protección contra a enfermidade, ou posibles síntomas que indiquen que padecen a enfermidade.

Recentemente apareceron determinados bulos a través de redes sociais que indicaban que a vacunación non era compatible co proceso de inmunización a través das vacinas. Con todo, tanto o goberno central como o autonómico aportan diferentes estudos relacionados coa compatibilidade destes procesos.

Neste aspecto dende o Ministerio de Sanidade aseguraron que as vacinas da covid que se empregan en España son compatibles coa doazón de sangue e fixo un chamamento para facelo este verán ante a baixada das reservas nos hospitais.

Nun comunicado, Sanidade alertou da aparición de bulos que non aconsellaban doar aos que recibiran a vacina do coronavirus: “Todas as vacinas cumpren as condicións para que as persoas que as reciban poidan ser aceptadas como doantes, se se atopan ben de saúde”, subliñou.

Así mesmo, as autoridades sanitarias informaron da baixada dos niveis de reserva nos hospitais durante os meses de verán, polo que anima á poboación para doar, sempre que se atopen nun bo estado de saúde, para contribuír a “seguir salvando vidas”.

Ademais, o Ministerio de Sanidade puxo ao dispor dos cidadáns unha listaxe para comprobar en que centros de cada comunidade pódese doar sangue a través da súa web: www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/medicinatrans fusional/ donarsangre. html.

Segundo o comunicado, o número de doazóns total do ano pasado foi de 1.632.447, e esta “Grazas á solidariedade de todos estes doantes, puidéronse realizar 1.804.500 transfusións e atendéronse a máis de 447.000 pacientes”, engade.

Ante a necesidade de doar durante os meses de verán e o perigo que pode supor unha baixada importante das reservas de sangue durante a pandemia, desde Sanidade tamén aportan información específica e aberta sobre os criterios á hora de seleccionar aos doantes e o protocolo de actuación se se produce un positivo nunha persoa ao que xa se lle realizou a extracción de sangue. Ademais, segundo establecen, tamén se solicitará ao doante que se nos días posteriores á doazón de sangue presenta síntomas compatibles coa enfermidade por covid comunique este feito o máis pronto posible ao centro de extracción.

Explícanse varios casos para especificar o protocolo regulado de actuación en todos os centros de doazón de órgnanos e sangue das comunidades autónomas en España. Así, no caso de que os síntomas aparecesen dentro das 48 horas seguintes á doazón procederase ao bloqueo dos compoñentes sanguíneos (CS), ata que se dispoña do diagnóstico de laboratorio.

Por outro lado, ante a posibilidade de que se confirmase a infección por SARS- CoV-2 desestimaríanse os compoñentes sanguíneos ( CS) previamente bloqueados. No caso contrario, os CS desbloquearanse e consideraranse aptos para a súa distribución.

Protocolo da doazón en pandemia con doantes. Dende a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, establécense medidas para garantir a seguridade dos donantes durante todo o proceso presencial. Lévase a cabo a limitación do aforo dentro das unidades móbiles e dos locais de doazón. Establécese, a posibilidade para evitar esperas innecesarias, de solicitar cita previa no teléfono gratuíto 900 100 828. En calquera caso en situacións de doazóns espontáneas sen cita, resérvanse dous postos de doazón para tal fin.

Tamén se procede sempre á colocación de envases de alcol hidrogel á entrada e saída de unidades móbiles e locais de doazón, para que os doantes o empreguen antes de acceder á zona de revisión médica e despois de realizar a doazón e de tomar o refrixerio. Ademais, tamén se realizará á exclusión temporal do doante durante 14 días tras abandonar unha zona na que se estea producindo transmisión comunitaria sostida ou despois da posible exposición a un caso confirmado.

Os doantes confirmados positivos para este virus serán excluídos durante 28 días a partir da resolución completa dos síntomas. Ademais, os doantes que presenten un cadro clínico que puidese facer sospeitar infección realizarase un seguimento epidemiolóxico activo.

RISCO DE CONTAXIO POR TRANSFUSIóN: TEóRICO Aínda que o risco de transmisión do SARS- CoV-2 por transfusión é teórico, recoméndase que no marco dos programas de Hemovigilancia préstese unha atención especial ante calquera efecto adverso da transfusión potencialmente relacionado cunha transmisión da infección. Neste sentido, debe efectuarse un seguimento da evolución dos pacientes transfundidos con CS procedentes de doantes que con posterioridade fosen confirmados de covid. Por outra banda, tamén dende o ministerio, no informe Información científico-técnica: enfermedad por coronavirus, considérase que o risco de transmisión de SARS- CoV-2 a través do sangue ou hemoderivados é moi baixo. Por un parte, a carga viral das persoas con viremia é moi baixa, e por outro, ata o momento non se documentou ningún caso. Ante esta información difundida a través do ministerio de sanidade, existe ratificación científica internacional.

No sumario de evidencia de Uptodate que aborda a epidemiología da covid establece que os virus respiratorios xeralmente non se transmiten vía sanguínea, e non se informou de infección transmitida por transfusión para o SARS- CoV-2 ou para os virus MERS- CoV ou o SARS- CoV.

O informe do ECDC describe que ata o momento, non se informou da transmisión de virus respiratorios (incluídos os coronavirus) por transfusión ou transplante pero que, aínda que parece que o risco de transmisión de COVID-19 a través de SOH é teórico, a incerteza sobre a viremia durante o período de incubación pode ser motivo de preocupación.

Nas orientacións provicionais dá Organización Mundial dá Saúde establece que “ as extensas procuras bibliográficas non permitiron atopar ningunha proba de transmisión do SARS- CoV-2 nas transfusións de sangue e compoñentes sanguíneos, de modo que a día de hoxe é teórico e considérase sumamente improbable”. Con todo, a actual pandemia xa tivo repercusións nas subministracións de sangue, pois diminuíron non só as doazóns como a dispoñibilidade de instalacións de recollida de sangue adecuadas.