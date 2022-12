“A estabilización e promoción do persoal docente e investigador será un dos retos”

Despois de catro anos no cargo, que o levou a volver a presentarse?

Estes catro últimos anos foron dun traballo intenso, marcado en boa medida polo período de confinamento e as medidas motivadas pola covid, o que fixo que unha parte substancial das tarefas de goberno estivesen condicionadas por estas circunstancias. Aínda que puxemos empeño en tirar para adiante e facer fronte como mellor sabiamos a esa especie de caos, neses momentos calquera outro asunto no equipo decanal pasou a un segundo plano ou a estar paralizado, mesmo aqueles temas que tiñamos avanzado e que non podíamos poñer en práctica. Pouco a pouco fomos retomando a axenda que tiñamos prevista con anterioridade, aínda que non poidemos completar todo o previsto, pero sí aproveitamos outras oportunidades que se daban neste tempo.Consideramos como equipo decanal que pagaba a pena continuar traballando e completar proxectos inacabados e que consideramos importantes para a nosa facultade.

Cales son os principais retos para os vindeiros anos?

Son múltiples os retos a afrontar, mais se teño que destacar algúns serían traballar pola estabilización e promoción do persoal docente e investigador, finalizar o proceso de modificación do plan de estudos do grao en Economía, que se completará neste curso, e comezar coa modificación do plan de estudos de Administración e Dirección de Empresas. Ademais, simplificar, organizar e unificar procedementos de xestión en ámbitos como son as prácticas académicas ou os programas de mobilidade, utilizar a avaliación e seguimento dos resultados da formación e do sistema de garantía de calidade para a actualización e mellora dos procesos formativos, crear un repositorio de boas prácticas de innovación docente desenvolvidas no centro, potenciar a organización de congresos nacionais e internacionais do ámbito dos estudos socioeconómico e empresarial.

Tampouco podemos esquecer que é preciso impulsar a participación activa do alumnado na vida da Facultade principalmente nas aulas pero tamén en actividades complementarias á docencia e nas actividades culturais, deportivas e doutro tipo, promovidas pola USC que contribúan a súa formación integral ou lograr que unha maior porcentaxe de alumnado de grao participe nos programas de prácticas da Facultade a través da convocatorias abertas ou a través de prácticas propiciadas e consolidar e potenciar a aula profesional ECOADE como ferramenta para a formación complementaria, a transferencia de coñecemento e favorecer a inserción no mercado laboral.

O relevo xeracional. É un tema que se estaba a traballar na Facultade?

Desde logo é un tema que nos preocupa moito. O grao de envellecemento entre o profesorado é moi alto e en poucos anos haberá un elevado número de xubilacións. Mesmo nalgunhas áreas existe tamén o problema de captar a xente nova para as prazas que se van ofrecendo. Dito isto, tamén hai que apuntar que nestes anos xa houbo unha incorporación considerable de xente nova, despois dun tempo de certo estancamento, e, ademais, dentro destas novas incorporacións houbo tamén a entrada de bastantes mulleres.

Sobre as infraestruturas e equipamento. Que sería preciso mellorar?

É preciso asegurar a calidade nos recursos materiais e servizos, mediante un mantemento e renovación de equipos e instalación que permitan estar ao nivel requirido polos programas formativos en canto a equipamento científico, TICs, novos recursos para a aprendizaxe, atención aos protocolos de prevención de riscos e seguridade laboral, así como ás necesidades relativas á accesibilidade e integración de persoas con necesidades especiais. Tamén é preciso traballar para conseguir que a USC faga un plan de mellora do illamento térmico do edificio e a súa eficiencia enerxética. E debemos, ademais, mellorar a condicións de diversos espazos comúns e mellorar a habitabilidade dos despachos de traballos e algunhas aulas, así como a reorganización do espazo da hemeroteca.

Na actualidade impártense dous grados e cinco másteres oficiais. Sería posible ou interesante unha ampliación da oferta educativa?

A Xunta de facultade ten expresado o interese en centrar a atención na mellora e/ou modificación dos plans de estudo actuais naqueles aspectos que permitan unha actualización ou adecuación de contidos. Con todo, de xeito paralelo a esas actuacións anteriores, e sempre que a Xunta de Facultade así o considere, desde o decanato queremos impulsar o estudo da implantación dalgún programa de simultaneidade e/ou de itinerarios abertos de titulacións de grao como posibilidade de ampliar a oferta docente do centro.

A dixitalización. Está a Facultade adaptada ás novas tecnoloxías ou queda moito por facer neste sentido?

Aproveitamos a pandemia para dar un paso importante en dixitalización tanto en equipamento, así como en procedementos de xestión académica, maior utilización do campus virtual, etc. Todo isto levou a que nas clases e no día a día da Facultade todo estea máis dixitalizado. Como exemplo, esta mesma semana uns 160 alumnos estiveron na aula A cos seus portátiles conectados á aula virtual dunha materia facendo unha tarefa relativa á procura de información financeira de empresas nas páxinas web ou nas bases de datos da Comisión Naciónal do Mercado de Valores.

En referencia á investigación que nos pode dicir? Hai un certo progreso nos últimos anos no que se refire a involucración e interese?

Consideramos que ese progreso estase a dar de forma significativa, aínda que o mérito é fundamentalmente do persoal docente e investigador. Desde o decanato intentamos mellorar na medida do posible as condicións dos espazos de traballo e acompañar na difusión do seu traballo.

A modo de exemplo deste progreso, podemos dicir que, desde o curso 2015/16 ata a actualidade o persoal docente e investigador con sexenio de investigación tense elevado uns dez puntos percentuais, superando o 60 % do total. Ademais, nos últimos anos varias persoas do noso centro conseguiron o premio de investigación en Economía de Galicia, Valentín Paz Andrade. Unha profesora acaba de ser nomeada membro na Real Academia de Ciencias de Galicia, onde xa había algún exprofesor da facultade. Tamén a nosa facultade ten mellorado a súa posición en diversos rankins internacionais. E a Revista Galega deEconomía, dirixida desde a nosa facultade, ten mellorado a súa posición en Scopus.

De que forma vai a Facultade a potenciar o intercambio con alumnado doutros países?

Pretendemos difundir e revisar a actual oferta de mobilidade para estudantes, fomentando a continuación de aqueles convenios que garantan unha calidade docente e formación do primeiro nivel e ampliar a oferta orientada con Universidades de prestixio no ámbito estatal e internacional. Ademais, queremos desenvolver plans de apoio e titorización entre o estudantado de mobilidade, poñendo en contacto o alumnado de cada edición co que participou en programas de cursos anteriores no caso do estudantado saínte, e no caso do estudantado entrante con estudantes da USC. Ademais, cremos necesario fomentar a coordinación, cooperación e comunicación entre as diferentes facultades da USC en temas de mobilidade, en particular para desenvolver un Catálogo de Boas Prácticas para a Mobilidade.