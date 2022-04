A Facultade de Económicas reivindica a volta á presencialidade total nas aulas

Pouco a pouco a normalidade prepandemia está volvendo ás aulas universitarias. Pero ainda queda camiño por percorrer. A volta á rutina precovid foi onte unhas das reivindicacións expostas na celebración da festividade da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC. O seu decano, Xoán Ramón Doldán, aproveitou a súa intervención para poñer o foco na aposta pola “presencialidade total” na docencia que definiu nos últimos tempos o centro que el dirixe.

“No curso 20-21 apostamos na nosa Facultade pola presencialidade total nas clases de primeiro dos graos de Economía e Administración e Dirección de Empresas e en todos os mestrados (5 oficiais e 2 propios), e no curso 21-22 pasamos a unha presencialidade total en todos os cursos de grao dende o primeiro día de clases”, explicou o decano. “Conseguir todo isto supuxo unha especial dedicación do equipo decanal, da man das indicacións e recomendacións da reitoría, e aínda que sempre quixemos manter unha certa prudencia, tamén quixemos levar ao máximo as posibilidades que as novas circunstancias nos foron permitindo”, matizou o profesor Doldán.

O acto en Económicas estivo presidido polo reitor, Antonio López, quen, facendo alusión a entrega de premios que tivo lugar durante o acto, tamén considerou que “hai que dotar de vida os centros”.

Aproveitando a súa festividade, Económicas fixo en entrega de varios premios. Entre eles, o da edición número once do certame de pintura CreArte, que recaeu en Adrián Francisco Marmolejo Clarhed coa obra titulada ‘El día después, Charkiw’.

A concesión do premio Fulget 2021 foi outros dos apartado deste acto de festividade xa que, tal e como expresou o decano, “a nosa facultade tamén cre necesario fomentar e ampliar todo o posible a relación coas empresas e institucións públicas e privadas a través de convenios, a realización de actividades complementarias á docencia e de prácticas nas empresas que permitan manter unha colaboración estreita coa contorna empresarial e institucional, e mellorar a formación do alumnado”. Baixo esta premisa, o Fulget que este ano recae en Galletas Daveiga, recoñece cunha periodicidade anual este tipo de colaboracións coa facultade. Recolleu o premio o coordinador xeral da empresa Xosé Lois Lamazares Vence.

premios extraordinarios de grao e mestrado. No transcurso do acto, tamén se fixo entrega dos premios extraordinarios de grao 2020-2021 a Ana Martínez Pérez, José Lores Diz e Miguel Ángel Donado Fernández. No capítulo de premios extraordinarios de mestrado 20-21, foron recoñecidos os alumnos Alberto Labisbal Pérez, Tatiana Varela Riveiro, Patricia Mañá Fosado e Silvia Rodríguez Mato. Pola súa parte, Óscar Páramo Telle foi galardoado no marcos dos Premios á calidade lingüística dos TFG 2020-2021, mención na Área de Ciencias Sociais e Xurídicas .

O premio María del Carmen Guisán Seijas á introdución da perspectiva de xénero nos TFG recoñeceu o traballo de Stella González Fuentes polo estudo titulado ‘A segregación das mulleres no mercado laboral español (2011-2020)’, titorizado pola Eva Aguayo. Finalmente, recoñeceuse tamén a acción solidaria da facultade co Albergue Xoán XXIII.