A filantropía está ca moda

Na Galiza do século XXI un dos sectores estratéxicos é o deseño, pois tal e como expresa o filósofo Gilles Lipovetsky, vivimos nun “capitalismo estético”, onde todo o que nos rodea está premeditado na súa forma e na súa función, o redor é deseñado. Neste espazo global de bens estéticos prima a percepción que temos deses obxectos, e non sobrevive no mercado nada que non posúa metalinguaxe. O téxtil é moda, as moblerías son tendas de deseño o luxo deixa de consistir en mercar e troca en ter experiencias e a tecnoloxía xunta o concepto chegan ós alimentos.

É doado pois acompasar a análise dos sectores co contexto sociocultural deste mundo global. No sector da alimentación, os vellos taberneiros e cociñeiros de estilo internacional, teñen trocado en chefs contemporáneos que apoian o éxito dos seus negocios nunha creatividade sen precedentes ( habería que mirar ó século XVII co gran cociñeiro François Vatel, para atopar audacias comparables ós nosos días). Galiza entende ben este contexto é atopamos no fermoso Val de Suevos, varias cohortes de menciñeiros dos sabores, vestidos de negro como un modelo do gran Adolfo.

Canto ó luxo fora das salas de comer, Galiza sempre foi bendicida con aquela expresión mítica dos matritenses que rezaba “qué calidad de vida tienen ustedes aquí”. É o momento de subliñar o sublime da natureza, a virtude do sostible e de celebrar que Galicia sempre foi o centro do mundo no corazón con cravo ou non dos galegos e agora é fisicamente o centro do mundo, pois no Global non hai capitais das clásicas, hai espazos. E un espazo sen parangón para ter tempo, experiencias e meditar é a nosa terra.

No sector do deseño, destaca en Galiza de xeito sobresaliente a moda, pois hai un pulo industrial notable e ademais ten a casa matriz en A Coruña a maior potencia de deseño de moda do mundo en gran distribución. A nova paradigma do deseño na gran distribución, subliña un novo perfil nos empregados que proceden de escolas de artes e deseño (velaquí a prioridade que deben ter na universidade galega os títulos en deseño), e tamén ollamos esa nova metalinguaxe nos obxectos que nos ofrecen en edición limitada, personalizados, tecnolóxicos e ás veces poéticos. Obxectos que son mesmo coleccionados polos millennials coa custodia dunha peza de arte.

O apoio plausible para a moda en Galicia é a formulación dun imaxinario colectivo que a identifique con cultura, arte e herdanza e que incorpore unha metalectura de mitoloxía nas creacións. Que comunique e mesmo aumente o valor engadido do obxecto ou da prenda. A actividade académica en deseño e moda, as edicións e publicacións de libros e infos web e sen dúbida a creación dun espazo, sala de exposicións, museo ou ala de museo estable onde expoñer coleccións de moda son de referencia. Como cantaría Cole Porter, os franceses e os italianos fixérono, os americanos e os ingleses fixérono, e os xaponeses tamén. Fagámolo en Galiza, crear un museo da moda que conte ademais co aporte do mecenado e a filantropía para dotar ó museo de ricas coleccións en téxtiles.