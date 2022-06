A gratuidade de escolas infantís suporá un aforro medio de entre 1.500 e 2.000 euros por neno

PONTEVEDRA. EUROPA PRESS. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este martes que a gratuidade da educación infantil contribuirá á economía dos fogares, cun aforro medio anual de entre 1.500 e 2.000 euros de media por neno. Rueda fixo esta valoración na súa primeira visita oficial como presidente da Xunta á súa cidade, concretamente, á escola infantil de Campolongo onde acudiu acompañado pola conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García. En declaracións aos xornalistas, Alfonso Rueda lembrou que Galicia será a primeira comunidade de España na que a educación infantil será 100% gratuíta, xa sexa en centros públicos, en privados ou de iniciativa social. O presidente do Executivo autonómico precisou que esta iniciativa suporá un orzamento anual de 50 millóns de euros e beneficiará a máis de 30.000 pequenos. Neste sentido, o titular do Goberno galego aseverou que este esforzo investidor "non podía chegar nun momento máis necesario", no que os prezos volven subir.

ADMITIDOS. Pola súa banda, Fabiola García lembrou que leste mesmo martes publicáronse as listaxes definitivas dos admitidos nas 174 escolas infantís autonómicas, cun total de 8.000 menores. O prazo para formalizar a matrícula vai do 1 ao 10 de xuño. A listaxe de admitidos pódese consultar na páxina web da Consellería de Política Social. Durante a súa visita, Alfonso Rueda apuntou que o Executivo galego seguirá comprometido coas familias, como proba a posta en marcha de iniciativas como o Bono Coidado, a Tarxeta Benvida ou as casas niño das que actualmente están en servizo 89 en pequenos concellos. Ademais, está a piques de resolverse unha nova convocatoria, que permitirá chegar ás 100.