A humanidade tentou dar conta do pasado coa linguaxe, ritos e xestos

A lección maxistral do inicio do curso académico universitario correu este ano a cargo do ilustrísimo catedrático de Historia Antiga da Universidade de Santiago de Compostela (USC), José Carlos Bermejo, que coa súa conferencia ‘Información, comunicación e historia’ profundizou en como “a humanidade intentou dar conta do seu pasado” a través da linguaxe, os ritos e os xestos. Dende EL CORREO achegámonos aos puntos máis destacados da súa intervención coas frases de maior calado dun maxistral discurso.

Valor das Humanidades. “Creo que a miña misión, como portavoz intelectual, que non institucional, da miña Facultade (a de Historia), é facer comprensible a lóxica do noso labor e o sentido que ten no ámbito social e político no que vivimos, que non é precisamente o de converter as pedras en pans, senón algo moi diferente, porque debemos distinguir, tal e como recomendaba I. Kant, aquelas cousas que teñen valor daquelas que teñen dignidade, a dignidade consustancial á natureza humana”.

Unidade do coñecemento. “Gustaríame reivindicar, en primeiro lugar, a idea da unidade do coñecemento. Todos os nosos coñecementos derivan da experiencia sensorial, da nosa capacidade de crear conceptos e de argumentar, e da nosa capacidade innata de falar, sen a cal sería imposible a transmisión do coñecemento. Un científico experimental utiliza esas tres capacidades, pero tamén o fai quen cultiva os saberes abstractos, o dereito, as humanidades, a medicina e as ciencias da vida. Todos os saberes posúen esa raíz común, que deriva do coñecemento que nos permite desenvolvernos no mundo físico e social; o que varía é a forma na que o fan e non a natureza do coñecemento en si mesmo”.

O coñecemento nas culturas orais. “As culturas plenamente orais desenvolveron sistemas moi complexos de recompilación e transmisión do coñecemento partindo exclusivamente do uso da lingua oral. Neses sistemas, por exemplo, conseguiron clasificar aos diferentes tipos de fenómenos e seres en taxonomías moi complexas, sendo clave nelas o cultivo da memoria. É curioso sinalar que Platón, un gran filósofo que nos legou unha ampla obra escrita, utilizou sempre a forma do diálogo, por crer que grazas a el podía lograr un equilibrio perfecto entre o ensino oral, como o que se practicaba na súa Academia e esa escritura que na súa opinión traería consigo a morte da memoria”.

Escritura e coñecemento. “É imposible analizar unha lingua se non se dispón dunha escritura que a rexistre. Desde hai 5.000 anos os escribas sumerios e exipcios comezaron a elaborar léxicos para os aprendices do seu oficio e crearon fórmulas para poder redactar os diferentes tipos de documentos. E á súa vez crearon os sistemas numerais, esenciais para a contabilidade dos palacios e os templos, aprenderon a debuxar planos de edificios e mapas relativamente sinxelos. A escritura transformou a economía, a sociedade e o pensamento no ámbito das persoas letradas. A maioría da poboación, con todo, continuou vivindo no ámbito da cultura oral”.

As noticias e a morte da memoria. “O interese das noticias desgástase co tempo, seguindo unha curva de atención que é unha campá de Gauss. Como unha noticia é unha fractura, unha vez que se pecha desaparece do campo da atención e é remudada por outra que lle serve como substitución. As noticias son efémeras por definición, mentres que o seu transfondo é continuo. Pero debemos distinguir dous tipos de transfondos: o inmediato que permite darlle sentido á noticia, e o xeral. O transfondo inmediato é igualmente de curta duración porque non é máis que o contexto necesario para facer intelixible a información dada nun momento concreto, e desaparece cando o conxunto de feitos que se suceden nun lapso breve de tempo deixan de ser noticia”.

As TIC e as Humanidades. “As humanidades non requiren do uso masivo da computación. O seu uso das matemáticas queda na aritmética e non chega ao álxebra, e a estatística que necesitan é a básica. Por iso as TIC son para elas unhas ferramentas entre outras á hora de almacenar textos, facer procuras ou sistematizar e presentar información. Nas humanidades as TIC non afectan á estrutura do coñecemento nin aos seus contidos. Por iso non debemos caer no erro de crer que presentar as mesmas ideas nun novo formato, como o PowerPoint, é contribuír ao avance do coñecemento. Pola contra pode contribuír a degradalo, como sinalou Franck Frommer no seu libro El pensamiento PowerPoint. Ensayo sobre un programa que nos vuelve estúpidos”.

As Humanidades como instrumento crítico. “Pero esa é a imaxe do coñecemento científico que se está ofrecendo na actualidade. Nela as ciencias son un sistema integrado que no esencial abarca todo tipo de coñecemento posible. Un sistema solidario do poder económico, xa que necesitan das técnicas, e do poder político e militar. Ciencias, mercado e estado serían os tres vértices do triángulo do coñecemento. A única alternativa para a humanidade é vivir dentro da área dese triángulo, cuxo cultivo corresponde aos investigadores e cuxa transmisión ao ensino. Dentro do triángulo, uns viven na base e outros máis preto do vértice superior. Por iso, do que se trata é de ascender nel co traballo e o esforzo, e imitar aos que están arriba, para algún día poder ser como eles”.

Humanidades e continuidade histórica. “Por iso disipar este terceiro mito é a terceira misión da historia e as humanidades. Poden facelo se saben contemplar o mundo, porque teñen a vantaxe de ser conscientes de que todo é un proceso, de que non hai datos sen teorías nin teorías sen datos, e que o que todos temos en común é a capacidade de percibir, de pensar , de argumentar e de persuadir racionalmente aos demais, sempre na medida das nosas capacidades e das nosas posibilidades”. Despois disto, todo o que se poida engadir, sobra.