A intencionalidade manifesta pon ás autoridades tras a pista dos incendiarios

A natureza é extraordinaria, capaz de sorprendernos en moitos casos co mellor, pero tamén co peor. Non obstante, no tema dos incendios forestais que volven a asolar Galicia un verán máis, na maioría dos casos non se pode falar dunha desgracia natural, senón dunha desgracia provocada polo home, xa sexa por un despiste ou con meridiana intencionalidade.

O acontecido no día de onte no concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade é un claro exemplo da manifesta intencionalidade de moitos dos incendios nestes días.

Alí durante a mañán de onte chegaron a detectarse cinco focos de lume, en pouco máis dunha hora. Unhas lapas que chegaron a afectar a máis de hectárea e media, pero que afortunadamente os equipos de extinción lograron controlar rapidamente.

Entre as 8:39 e as 9:56 horas da mañán, xurdiron os cinco focos. Os catro primeiros na parroquia de Tenorio –que non chegaron a ter moita incidencia, pouco máis de 0,05 hectáreas–, e o último e máis grave na parroquia de Borela que afectou a 1,45 hectáreas e que pouco despois das 11:00h xa estaba controlado.

A problemática preocupa a Consellería de Medio Rural, que recordou que o pasado xoves xa se rexistrou outro incencio con cinco focos, neste caso en Vilardemilo, no concello ourensán de Viana do Bolo. O Executivo galego puxo os feitos en coñecemento do Seprona pola “clara intencionalidade” dos feitos.

39 INVESTIGADOS NO QUE VAI DE ANO. A Policía Autonómica xa detivo ou investigou no que vai de ano a 39 persoas como presuntas autoras de incendios forestais na Comunidade. O último caso esclarecido pola unidade, foi o do incendio no lugar de Rial, no concello coruñés de A Baña, o pasado sábado. O caso xa se atopa pendente das dilixencias xudiciais, tras ser remitido o atestado ao Xulgado de garda de Negreira.

CONTROL EN MONTERREI E LUME EN QUIROGA. A Consellería de Medio Rural deu por controlado no mediodía de onte o incendio no concello ourensán de Monterrei que segundo as últimas estimacións queimou 720 hectáreas tras o seu inicio o pasado venres, o que o converte no máis grande do que vai de tempada. Por outra banda, Medio Rural informa tamén no seu parte dun lume que permanece activo dende a madrugada do luns no concello de Quiroga. As lapas afectan xa a máis das 20 hectáreas, mentres se axilizan as labores de extinción.

Por outra banda os cinco incendios rexistrados na mañá deste martes en Cerdedo-Cotobade foron controlados e afectan a unha superficie total de 1,57 hectáreas. O máis importante recxistrouse na parroquia de Borela e nel interviron un helicóptero e dous avións. Os outros catro foron focos inicias o que proba a súa intencionalidade.