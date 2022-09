A la espera de que lleguen las vacunas, en Galicia aún muere una persona al día

Después de un verano de disfrute, con la vuelta de la mayoría de las fiestas tradicionales de la comunidad gallega –que no son pocas–, con las playas a rebosar de gente como en años prepandemia y con la posibilidad de volver a viajar por todo el mundo sin necesidad de presentar prueba de inmunidad o pasaporte de vacunación, parece que a todos se nos ha olvidado que el covid sigue presente, entre nosotros, acechando.

Pero lo cierto es que hay a familias que no se les ha olvidado ni se les puede olvidar, pues ven cómo uno de sus familiares fallece a causa de este enfermedad en un momento en el que para la mayoría de la sociedad el miedo a contraerla ya se ha perdido.

“Ahora sí que se pasa como una simple gripe”, “si he estado en un macroconcierto con gente bailando pegada sin mascarilla y no lo he cogido es porque ya no existe”, “¿por qué me siguen obligando a entrar en la farmacia con mascarilla si ya ni me acuerdo de llevarla conmigo?”. Estos son solo algunos de los comentarios que se escuchan prácticamente a diario en las calles. Y lo cierto es que los datos actuales de infecciones les dan la razón, no cabe duda.

Con solo 1.373 casos activos podría decirse que estamos actualmente en mejor situación que nunca. Pero, ¿cuánto de verdad hay en este dato? Parémonos a pensarlo. A día de hoy son muchas las personas que confunden covid con gripe, especialmente en estos momentos de inestabilidad y cambio de tiempo, por lo que por un simple ‘catarro’ no acuden al médico de cabecera ni piensan en realizar la prueba de detección. A ellos se suman aquellas personas que, aún realizando la prueba y dando positivo, al no tener síntomas graves, no lo notifican al Sergas porque tampoco ven necesario acudir al doctor. Estos dos grupos son los que hacen que cada vez haya menos comunicaciones y, por tanto, que los datos de casos activos actuales estén muy alejados de la realidad.

De hecho, acudiendo a las cifras de fallecidos que semanalmente ofrece el Ministerio de Sanidad, puede observarse que en la última semana en la comunidad gallega han fallecido siete personas a causa del coronavirus. Esto viene a suponer una muerte al día a causa del virus. Cabe recordar que en momentos en que los casos activos superaban los 10.000, el número de muertes era de ocho por día, pero bajando los casos exponencialmente, no lo han hecho en la misma línea los fallecidos, lo que refuerza la teoría de que hay muchos más infectados de los que se notifican al Sergas.

La pregunta ahora es: ¿Estamos dispuestos a que cada día siga muriendo una persona de covid? Mientras las oleadas que se sucedan sean leves, y las variantes nuevas no cursen con graves síntomas, parece que la única vía para evitarlo seguirán siendo las vacunas, escasas y tardías.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado sábado que el Ministerio de Sanidad comenzaría a inocular la cuarta dosis de la vacuna contra el covid a finales de este mes de septiembre. En concreto, será esta misma semana cuando España reciba las vacunas frente a las nuevas variantes ómicron del covid. “Empezaremos a vacunar a aquellos colectivos más vulnerables frente al covid, como lo son los mayores de 80 años y las personas que viven en residencias”, aseguró el presidente.

Pero la realidad es que desde la tercera dosis de estas personas ha pasado ya casi un año. Fue en octubre de 2021 cuando los mayores de 80 años recibieron el pinchazo de refuerzo. Teniendo en cuenta que la validez del pasaporte de vacunación era de seis meses después de la última vacuna... ¿Cuál puede ser el nivel de inmunidad actual de estas personas?

No se explica que con el 95,27 % de los mayores de 70 años con la dosis de refuerzo inoculada (508.097 gallegos) las cifras de muertes sean tan altas. Sin duda, estas vacunas llegan tarde, mal y arrastro, a un colectivo en el que las bajas ya han sido numerosas desde el comienzo.

Actualmente la incidencia en mayores de 80 años es de 182,86 casos por cien mil habitantes; en los ancianos de 70 a 79 años, de 158,95; y en los de 60 a 69 años, de 123,75. Muy baja, por debajo del antiguo nivel de riesgo extremo –situado en 250 casos por cien mil habitantes–, pero volvemos a la pregunta de: ¿Realmente se contabilizan todos los casos que existen?

La suerte, entre comillas, ha sido que el virus no haya aprovechado un verano sin restricciones para mutar, y que en la actualidad la variante predominante siga siendo la ómicron, en sus diferentes cepas. Porque, con todo el tiempo que se le ha dado desde la inoculación de la última dosis para mutar, podríamos estar hablando en estos momentos de unas vacunas totalmente inservibles y desfasadas para la enfermedad.

En Galicia las cepas BA.4 y BA.5 de ómicron suponen, según los últimos datos trasladados por el Ministerio de Sanidad, el 97,5 % de los casos diagnosticados y secuenciados. Y la cepa BA.2, el 2 %. Esto suma un 99,5 %. ¿Qué variante se encuentra en el 0,5 % restante? Podría ser la Centauro, llegada desde la India, en cuyo caso habría que estar alerta. Esta cepa ha preocupado especialmente a los expertos por su alta transmisibilidad y por el peligro que supone su escape inmunitario.