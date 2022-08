A lei de tempos máximos adiantou consultas a máis de douscentos mil pacientes galegos

Un total de 200.672 pacientes resultaron beneficiados polos tempos máximos garantidos pola Xunta a través da Lei de garantías de prestacións sanitarias de Galicia nos cinco anos e medio que van desde a entrada en vigor en xaneiro de 2018 do decreto sobre tempos de espera que desenvolve dita Lei, e ata o 30 de xuño deste ano 2022.

En concreto, un total de 78.102 pacientes viron garantido o seu acceso a unha primeira consulta de especialista en menos de 45 días, 75.572 puideron acceder a unha proba diagnóstica en menos de 45 días e 46.998 foron sometidos a unha intervención cirúrxica en menos de 60 días.

Estes procedementos de garantías de tempos máximos se aplican a persoas con patoloxías oncolóxicas malignas, con insuficiencia aórtica, con aneurismas cerebrais, neoplasias, carcinomas, hidrocefalia ou desprendemento de retina.

A execución destas garantías lógrase ao planificar a actividade asistencial das distintas áreas, adaptándoa a estas prioridades ou derivando aos pacientes dunha área a outra para acelerar o seu proceso, dentro da concepción do Sergas como un hospital único.

Aínda que a Lei prevé a derivación á sanidade privada coma último recurso, no caso de que o sistema público non logre prestar a atención nos tempos marcados, ata o momento non foi necesario recorrer a isto, e o 100% dos pacientes beneficiarios desta Lei nos últimos cinco anos e medio foron atendidos nos hospitais públicos galegos.

Cómpre destacar que o ano 2021, mesmo coas incidencias derivadas da pandemia, pechouse cun total de 46.821 actividades asistenciais garantidas a través dos tempos máximos-