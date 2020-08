A nova rutina na gardería: cita para chegar e máxima hixiene

A cada día que queda atrás no calendario vaise achegando tamén a volta ao cole para os máis pequenos das casas, pois a partir do 1 de septembro abren en Galicia as garderías. Co paso dos días crece a inquedanza de que acontecerá co coidado dos cativos e como se actuará para previr e manter a raia ao covid-19.

A implantación de medidas preventivas ante o virus en escolas infantís de 0-3 é bastante máis complexa que para ciclos superiores, xa que a actividade lectiva se complementa cunha cobertura de necesidades básicas, como durmir ou xantar, ademais doutras afectivas totalmente incompatibles cos distanciamentos sociais recomendados.

A Consellería de Política Social ten feito xa unha planificación de reapertura con medidas preventivas, co obxecto de protexer a todas as persoas usuarias dos centros, integrantes dos equipos técnicos e o resto de persoal traballador. Anteditas medidas afectan á organización das intervencións e funcións do persoal, tamén aos protocolos de actuación cos pequenos, instruccións para familias, protocolos para empresas externas, tarefas de limpeza e desinfección e reestructuración de espazos.

en que casos non poderán ir os nenos e nenas ao centro? Aqueles que teñan febre (máis de 37º); tose ou síntomas respiratorios, aínda que sexan leves, non acudirán aos centros. De igual modo, aqueles que mantiveron contacto cunha persoa afectada por covid dentro ou fóra da unidade familiar. Non será necesario un informe médico para a xustificación da ausencia, senón que abondará ca explicación dos pais.

COMO ENTRARÁN OS pequenos NAS ESCOLAS INFANTÍS? Os nenos e nenas que poidan asistir deberán ser entregados e recollidos só por unha persoa debidamente protexida, que será a encargada de quitarlle o abrigo e o calzado ao neno ou nena no espazo habilitado. Para que a entrada ou saída sexa gradual, pregaráselle ás familias puntualidade cos horarios acordados, así como que manteñan distancias entre familias agardando fóra do centro. Dentro, a rapazada camiñará polos espazos con calcetíns de sola non escorregadiza ou calzado exclusivo para a escola. De traeren material das casas, este deberá ser desinfectado.

Poderán comer nO CENTRO? Si, pero non como se facía antes. O refrixerio de media mañá servirase de xeito individualizado. Mentres, diversificaranse os lugares onde se sirvan as comidas aos nenos e nenas tentando usar as aulas preferiblemente e establecendo quendas de comedor ou acotando zonas neste. Deberase intentar manter distancias de seguridade entre nenos e nenas na medida do posible para evitar o intercambio de comida e utensilios.

como se fará para que poidan durmir? As camiñas deberán estar colocadas de xeito que se manteña a acordada distancia de seguridade (que adoita ser de 1,5 ou 2 metros), ou ben alternando a posición dos cativos e cativas de xeito que non coincidan cara con cara en distanciamentos curtos. As zonas de sono para os bebés adecuaranse preferentemente cos berces protexidos con coxíns protectores para evitar contactos, e estes deben estar debidamente desinfectados, e sobre todo, que isto se faga con frecuencia. Limpeza tamén será necesaria para as sabas, e dita roupa de cama intentarase que non se intercambie entre as diferentes camas.

Os nenos e nenas deberán empregar máscara de protección? Depende. De 0 a 3 anos, é dicir, en idade de escola infantil, os cativos e cativas non poden empregala segundo advertencia dos pediatras. De 3 a 6 anos, en ludotecas (que abarcan idades de 2 a 12 anos), espazos infantís (para idades comprendidas entre os 2 e os 8 anos) e colexios: é optativa, como se indica no protocolo do Plan de reactivación no ámbito infantoxuvenil en relación coa infección polo virus SARS-CoV 2, realizado pola Xunta. A partir dos 6 anos, piden desde a Xunta que sean obrigatorias nas escolas.

quen velará polo cumprimento da organización? Cada centro contará cunha persoa responsable da coordinación das medidas de prevención e control do covid-19. Será a encargada de contactar coa Xefatura Provincial de Sanidade de existir algún brote ou algunha sospeita para coordinar as medidas de control. Estas escolas terán un centro de saúde de referencia onde para resolver calquera dúbida ou incidencia.

Que se deberá facer en caso de que exista un positivo? No caso de aparecer un caso positivo de coronavirus nunha escola infantil valorarase realizar un test diagnóstico en 24 horas, de existir clínica compatible co covid-19, a todo o persoal que tivera un contacto estreito co caso positivo no centro.

De ser detectada febre ou síntomas durante a xornada, as familias deberán presentarse no centro coa maior brevidade posible, polo que deberán estar localizables. O neno sintomático no centro debe ser separado do resto á espera dos pais.

Como se organizará o persoal traballador no seu posto de traballo? Recibirán unha formación previa ao inicio do curso sobre o uso adecuado de máscaras, hixiene de mans ou distancia física; deberán comunicar as medidas preventivas a empresas externas que presten servizo ao centro; valorarán a necesidade de establecer quendas de entrada e saída para servizos externos, persoal e os propios pequenos así como ratios de nenos e nenas en aula; repartiranse tarefas entre traballadores e traballadoras; limitaranse os quefaceres que impliquen contacto entre persoal; adaptarán o posto a persoas máis vulnerables; reforzarán a prevención coa desinfección e manteranse as portas do centro pechadas.

Que medidas de hixiene concretas deberán tomar os traballadores? O cado de persoal deberán reforzar a dispoñibilidade de material de hixiene, intensificarase a desinfección de obxectos máis utilizados e de zonas de uso común e a roupa de traballo terá que ser exclusivamente empregada no centro. Recoméndase asimesmo o frecuente lavado de mans e empregarase papel dun só uso para o secado. Dun só uso tamén deberán ser as luvas empregadas para recollida de material externo. Ademais, o protocolo dicta que os documentos achegados polas familias serán preferiblemente escaneados. Evidentemente, priorízase o uso de máscaras de protección xunto con pantallas protectoras de forma optativa.