A oposición critica o discurso de Feijóo e os populares reivindican o “ton de humanidade” do presidente

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cre que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non deu a “talla” nesta crise e reprochoulle “desertar” das súas funcións.

Así, sobre o discurso de Fin de Ano do presidente galego, afirma que “resume o que foi unha constante do Goberno do PP ao longo da pandemia: a deserción das súas funcións na xestión dunha crise sen precedentes en tempos de paz”.

“Galicia deu a talla nesta crise, sen ningunha dúbida, pero o Goberno de Feijóo non”. “Os galegos e as galegas estiveron á altura, dando o mellor de si, cun comportamento exemplar, reacionando desde a solidariedade e desde a coraxe ante esta crise”.

“Pero enfronte só tiveron un Feijóo instalado na improvisación permanente, incapaz de anticiparse e dar solucións, incapaz de aprender dos erros, un presidente da Xunta que non toma nota das leccións que deixa a pandemia”.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL

Neste sentido, a dirixente nacionalistaa apela a “blindar a sanidade pública” e a pór en marcha un “novo modelo de coidados das persoas maiores que garanta unha vellez digna”.

Respecto diso, afirma que desde o BNG van traballar para que o próximo ano “sente as bases da reactivación económica e sociale sexa no que se fortalezan os servizos públicos que se demostraron imprescindibles nesta crise”.

“Certamente, a crise da Covid requiría rapidez nas decisións, eficacia e precisión e política con maiúsculas, desde o consenso, capaz de forxar grandes acordos a favor deste país”. “Pero nada diso demostrou o Goberno de Feijóo”.

“Ao contrario, mantivo o seu habitual soberbia, rexeitando a man tendida do BNG con propostas en positivo en defensa de Galicia e,mesmo neste contexto de pandemia, volveu pór os intereses do seu partido por encima dos galegos e das galegas”.

ORZAMENTOS DO ESTADO

A líder nacionalista tamén lamentou a “incapacidade” do xefe do Executivo para evitar “o agravio do Estado con Galicia”. “Non foi capaz de defender os intereses dos galegos e das galegas nos orzamentos do Estado e o último exemplo está na repartición dos fondos europeos para a reactivación económica e social, nos que de novo Galicia é discriminada polo Goberno”.

Caballero pide a Feijóo desplegar “el paraguas de la protección”

Santiago de Compostela, 31 dic (EFE).- El secretario general del PSdeG y portavoz parlamentario, Gonzalo Caballero, ha pedido a Alberto Núñez Feijóo en este lluvioso 31 de diciembre “desplegar el paraguas de la protección que Galicia necesita” para encarar el 2021.

Apenas ha hecho alusiones al tradicional mensaje televisado de fin de año del presidente gallego, pues en declaraciones a la prensa antes de asistir al ritual de apertura de la Puerta Santa el dirigente socialista sí se ha centrado en reclamar del mandatario autonómico un “claro compromiso con la defensa de lo público”.

Ha demandado de Feijóo que active todas las medidas “al alcance” de su gobierno para “proteger a las personas” frente a una crisis que es la de “mayor envergadura”.

Hosteleros, comercio, cultura, desempleados... Caballero ha enumerado los colectivos que, a su juicio, necesitan que esto sea así. EFE

O PPdeG reivindica o “ton de humanidade” do presidente da Xunta e a súa política de “feitos”

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, reivindicou o “ton de humanidade” do discurso de Fin de Ano do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “nunha época na que é máis necesario que nunca”. Na súa valoración da mensaxe do tamén presidente dos populares galegos, Tellado afirma que Feijóo “ratificou o seu compromiso cun pobo que aínda está a sufrir as consecuencias dunha crise sanitaria, social e económica sen precedentes”.

“E non o fai só con palabras, senón con feitos”, asevera nun comunicado no cualifica o goberno dos populares de “responsable, rigoroso, serio e estable”. “Que tamén demostrou capacidade de xestión e de anticipación para afrontar unha situación que ninguén podía imaxinar nin nos seus peores soños”.

Así, alude a unha xestión “para apoiar aos máis vulnerables”. “Un labor que se reforzou nos últimos meses para axudar ás familias e aos sectores máis afectados”. “E que continuará o próximo ano”, indica nun comunicado no que cita as contas autonómicas de 2021, que cualifica como “as máis sociais da historia”.

CRITICAS Á OPOSICIÓN

Do discurso de Feijóo, remarca que apele “ao consenso e á unidade que si practica a sociedade galega pero non todos os seus representantes públicos”. “É unha mágoa que, nin nun contexto tan excepcional e complicado como o que nos tocou vivir, os partidos da oposición non sexan capaces de deixar de lado os seus intereses propios para defender os de todos os galegos”.

E aínda que afirma que o PPdeG “mantén a man tendida para chegar a acordos que beneficien a toda a Comunidade”, sostén que do outro lado desta formación hai “un BNG que continúa loitando coas súas propias contradicións e un PSdeG cuxa única función é a de aplaudir cada unha das decisións de Pedro Sánchez que, lamentablemente, sempre son para castigar a Galicia”.

Ao fío diso, denuncia os “incumprimentos” do Executivo de Sánchez. “Incumpriu co financiamento, penalizándonos na repartición de fondos Covid, cos orzamentos e agora cos fondos europeos, coas infraestruturas...”, sinala cuestionando, entre outras cuestións, que a AVE estea listo para 2021.

Gómez Reino ve “artificial” el discurso de Núñez Feijóo

Santiago de Compostela, 31 dic (EFE).- El diputado de Galicia en Común Antón Gómez Reino ha considerado este jueves que el discurso de fin de año del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo es “artificial” y, en suma, “un ejercicio más de propaganda en plasma”, -al ser grabado y emitido por la TVG-, “que disimula la total inhibición” del máximo mandatario autonómico en la gestión de la pandemia.

En un comunicado, este parlamentario lamenta que el jefe del Ejecutivo haya evitado lo que a su juicio es “esencial”, ni más ni menos que “definir una hoja de ruta para la recuperación de nuestro país”.

Ha visto a Núñez Feijóo más preocupado de “sus intereses políticos” y de “erosionar y sabotear la acción del Gobierno” de Pedro Sánchez que de “tejer redes” entre administraciones públicas para “proteger” a los gallegos.

Nueve minutos sin propuestas concretas y “fingida emoción” hacia el personal de las residencias de mayores cuando la “privatización feroz” del sistema público de cuidados que el PP practicó “sistemáticamente” ha sido el causante de una “Galicia herida y muy vulnerable”, ha resumido este diputado.

Ha sido “una década de recortes implacables” en lo público, ha ahondado.

Por último, ha lanzado un deseo para 2021: menos “autocomplacencia”, pues lo que el pueblo necesita es “defensa”. Los sanitarios, los docentes, el personal de los servicios públicos, los pequeños productores, los autónomos, la hostelería y el turismo, ha enumerado.

Para a continuación apuntar que todos estos colectivos “esperan por las ayudas comprometidas en noviembre, mientras que la Xunta se encomienda a los milagros del Apóstol”. EFE

Esquerda Unida denuncia la “banalización” de los servicios públicos en el discurso del presidente de la Xunta

Esquerda Unida ha denunciado la “banalización” de la situación de las personas mayores y de los servicios públicos en el discurso de Fin de Año del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Así sobre la referencias del titular del Ejecutivo gallego a los fallecidos y sus familias, al personal sanitario o de residencias, afirma que “Núñez Feijóo se olvida que son esas familias las principales víctimas de la ausencia de ayudas sociales autonómicas, que son las sanitarias y sanitarios y el personal de las residencias las que padecen el estrés laboral derivado de sus recortes”.

Para Eva Solla, coordinadora nacional de Esquerda Unida, “que Feijóo retome el discurso de la heroicidad del personal sanitario justo cuando más está aplicando la precariedad laboral en el Sergas es indignante”.

“La vocación del personal no sustituye la necesidad de condiciones laborales dignas”, recalca aludiendo también a la situación de los profesores o de los profesionales del sector de la hostelería, “que en la mayoría de los casos no vieron ni un solo céntimo de ayudas autonómicas”.