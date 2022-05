A partir de hoy vuelve el calor a Galicia, que superará los 30 grados

será la temperatura mínima y máxima para la capital gallega. Según Meteogalicia Santiago llegará este jueves a los 24 grados de máxima, mientras que no bajará de los 10 de mínima. El viernes la máxima llegará a 28 y no bajará de los 12. Mientras el sábado podrían alcanzarse los 29 de máxima y la mínima se quedaría en 13. Aemet no es tan optimista para hoy, de hecho estima una máxima que no superará los 22 grados. Mañana la fija también en 28 y la mínima en 11. Y el sábado fija hasta 31 grados.