“A pesar das críticas no confinamento, a confianza da sociedade na USC está afianzada”

Como foi tomar posesión como vicerreitora ao inicio do confinamento?

Duro, coller esta vicerreitoría, que ten moito traballo e ámbitos relacionados e responsabilidades, nunca é fácil pero menos no momento no que o collín eu. Tivemos que traballar nunha situación moi complicada, como todos, todo a distancia e tentando resolver os problemas que ían xurdindo, que eran moitos, pouco coñecidos e inesperados.

Cales foron os maiores problemas destes meses?

É obvio que a USC é unha universidade presencial, e queremos seguir séndoo, e non estabamos preparados ao cen por cen para unha docencia e atención ao estudantado en remoto. Fundamentalmente ese foi o problema, os profesores somos de estar na aula, en contacto directo todos os día cos estudante. Houbo que aprender a marchas forzadas novas tecnoloxías, afacerse a sistemas informáticos que algúns coñecían menos. Pero creo que o resultado foi máis que digno. Hai que agradecer moi efusivamente a toda a comunidade universitaria, o profesorado, o persoal de administración e servizos e o estudantado ese traballo de adaptación en tempo récord.

Para este curso que vén está todo axustado e cos sistemas adecuados?

Xa non nos pode coller de sorpresa se hai un segundo confinamento ou temos que pasar a unha docencia mixta semipresencial por problemas puntuais nalgún centro. Aprendemos moito da experiencia deste meses tan intensos, polo que contemplamos 3 escenarios posibles. Temos diseñado como se vai organizar e planificar a docencia en todos eles. Se ocorre estaremos preparados tanto a nivel organizativo como técnico, tecnolóxico, o profesorado e o estudantado.

Nestos días se están a coñecer os peches de matrícula das titulacións e a USC xa no primeiro prazo pechou moitos graos. Non é normal, verdade?

Este ano, soprendemtemente, a matrícula aumentou, houbo moita máis demanda e está habendo moita máis matrícula con respecto ao curso 2019/20. Por poñer un exemplo este ano entre o segundo e o terceiro chamamento pechamos 44 totulacións e o ano pasado 37 e o número de matriculados tamén aumentou. E con respecto ao curso pasado tamén se incrementaron un pouquiño as notas de corte dalgunhas titulacións.

Ten alguna explicación?

Todo está relacionado co número maior de estudantes que se presentaron ás probas da ABAU. Con respecto á matrícula no cuarto chamamento temos prácticamente todas as titulacións do campus de Santiago pechadas; quedan algunhas, moi poucas, en Filoloxía Clásica, Xeografía e Linguas Modernas, que están ao redor do 80-90 % de prazas ocupadas. Donde hai máis prazas é no campus de Lugo, quedan en ADE, Enxeñerías, Paisaxe e Ciencias da Cultura e Difusión Cultural. As tres que quedan en Santiago xa quedarán para completar en setembro porque non teñen nestes momentos solicitantes pendentes.

No campus de Lugo sempre quedan estudos sen cubrir prazas, cal o plan da USC para el?

O Campus Terra ten un plan de actuación a nivel global, e destaca que os títulos máis recentes, deste ano e do anterior, como Bioquímica, Empresa e Tecnoloxía ou Robótica están tendo moi bos resultados. Cubriron as súas 50 ou 45 prazas no segundo chamamento. O deseño da oferta docente para Lugo destes últimos anos, que vai continuar de cara ao futuro, están tendo moi bos resultados. Onde hai máis dificultades tamén se está a traballar e no futuro non teremos tantas.

Cal é a evaluación do porque deste incremento de matrícula?

Non o sei, supoño que haberá un campo moi interesante de estudo para os sociólogos. Seguramente terá algún efecto a pandemia e a situación de confinamento que tivemos. Pero tamén creo que podemos sacar unha lección interesante porque a pesar de todas as críticas que houbo sobre o sistema educativo en xeral pero sobre todo do universitario, de problemas que houbo durante o confinamento, parece que esa confianza da sociedade no sistema de educación superior público e en particular da USC quedou afianzada. As cousas non deberon funcionar tan mal como algúns din si a sociedade continúa a confiar en nós e dunha forma aínda máis rotunda que en anos anteriores. É un sinal de que se están a facer as cousas ben e de que na USC hai tirón. A universidade pública segue tendo a confianza da sociedade.

Algo terá que ver tamén a captacióndo alumnado...

Si, é certo que este ano houbo unhas campañas de captación de alumnado un pouco distintas porque as circunstancias obrigaban a elo. Houbo unha serie de encontros virtuais para os estudantes de Secundaria e de mestrado. Foi a primeira experiencia da USC en virtual e creo que funcionaron bastante ben. É posible que este modo de achegarnos ao estudantado potencial, a través de internet con encontros virtuais, teña algo que ver.

Tamén chegaron con notas medias máis altas?

Un pouquiño pero tampouco houbo grandes sorpresas. A tendencia segue a ser básicamente a mesma, as titulacións máis demandadas continúan a ser as mesmas e as notas de corte maís elevadas tamén.

O mapa de titulacións novas finalizaba en 2021, poido levarte todo a cabo ou quedaron flecos?

Algunhas titulacións quedaron polo camiño, algunhas novas e outros que tiña intención de facer unha modificación a fondo e pasar un proceso de verificación para facerse máis atractivo, pero os traballos víronse dificultados e decidiron esperar ao curso próximo, tamén vendo que perfís novos se nos presentan cos cambios que se están a producir xa na sociedade, porque pode haber títulos necesarios e atractivos de cara ao futuro e que hai 8 meses ninguén pensaba nel.

Cales son as grandes novidades nas que traballa a USC?

Estamos traballando sobre todo en mestrados. Nas propostas que se están elabrorando temos titulacións novas interesantes pero aínda no tivemos a presentación na Consellería e no Ministerio. Pero hai un mestrado de ensino de español como lingua estranxeira, que non existe no SUG e é moi demandado, ou dentro do proxceto europeo de universidades sen fronteiras coas universidado Norte de Portugak un mestrado en desafíos das cidades atlánticas ou un de dereito transnacional da empresa e das tecnoloxías dixitais.

En canto a captación internacional de alumnado, que pasou coa ofensiva que anunciaron a principios de ano?

Quedou parado porque a situación non o permitiu, a intención era intensificar o labor pero quedou en stand bay. Este curso, a situación sanitaria non vai permitir que moitos estranxeiros veñan a Santiago polo que vai ser un ano de transición. No primeiro cuatrimestre algún haberá pero, igual que os nosos que van fóra a través de programas de mobilidade estudantil, decidiron adiar para o segundo cuatrimestre. O primeiro vai ser suave, recibiremos moi pouco estranxeiro pero confiamos en que o segundo sexa mellor.

No caso da captación internacional estamos traballando na elaboración dun informe de identificación de oportunidades, en que mercado, de que nivel (grao, mestrado ou doutoramento) e en que áreas xeogra´ficas sería máis maís aconsellable focalizar as nosas campañas de captación da USC.