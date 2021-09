A poboación de gaivota redúcese un 70% de Galicia na última década

A poboación de gaivota patiamarela reduciuse un 70% de Galicia na última década, segundo alerta o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) con base nos datos do censo elaborado no proxecto Artabro2 –realizado co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica–.

Este estudo céntrase na costa desde as illas Sisargas até o límite de Lugo, cun censo de 2.674 parellas, das que a inmensa maioría localízase nas Sisargas (2.306).

Así, os datos confirman o "acusado declive poboacional da especie en Galicia", pois no caso das Sisargas chegaron a acadarse as 13.000 parellas nos anos noventa.

Así mesmo, "este descenso tamén se está producindo noutros lugares de Galicia, como no Parque Nacional das Illas Atlánticas, onde é do 70% igualmente".

DESCOÑECEN A CAUSA. Sergio París, investigador do Ceida, indica: "A gaivota ten mala fama nas contornas urbanas, polo que estes datos pódense tomar á lixeira, pero temos que ter en conta que falamos dunha especie propia de Galicia".

Remarca que son "poboacións naturais presentes en áreas de gran valor natural e con alimentación e hábitos naturais, moi distintos desa imaxe das gaivotas urbanas, que tamén parecen presentar un declive das súas poboacións nos últimos anos".

Tanto o Ceida como o resto de investigadores que traballan no estudo desta especie descoñecen a causa concreta deste declive. A desaparición de fontes de alimentación facilitadas polo ser humano, como poden ser a vinculada á eliminación de vertedoiros, e unha menor dispoñibilidade de alimento en forma de descartes pesqueiros, poden ser responsables dunha parte da caída detectada.

A isto únense eventos esporádicos de mortaldade de gaivotas tanto en Galicia como noutros territorios, como o recente episodio no encoro de Vilagudín, en Ordes (A Coruña), con centos de exemplares envelenados.

Tamén se producen episodios esporádicos nos que as aves ven "afectadas por algún tipo de enfermidade ou síndrome descoñecidos que as paraliza até chegar a provocar o seu falecemento", explica Sergio París.