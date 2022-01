“A política real atópase fóra do Parlamento de Galicia”

Din de vostede que é un home conciliador, pero semella que non o vai ter fácil porque aínda hai feridas no grupo que curar. Como o vai facer?

Non hai tantas feridas. O grupo parlamentario funcionou con total normalidade antes así como neste período transitorio desde que houbo as primarias a secretario xeral e o Congreso Nacional. Penso que esa normalidade vai seguir a partir deste momento.

Como é a súa relación con Gonzalo Caballero? Falou xa con él do seu futuro no grupo?

Sempre tiven unha relación cordial con Gonzalo, seguina tendo nesta estapa de cambio e estou totalmente convencido de que vai seguir igual. Unha relación entre compañeiros de grupo parlamentario con respeto mutuo, cordial e sen ningún tipo de tensións, que é unha cuestión que parece que se está trasladando pero que non responde á realidade. En canto ás competencias que vai asumir Gonzalo temos unha conversa pendente el máis eu para ver de que se quere encargar.

Vaille facer algunha proposta ou será el quen decida que áreas vai levar a partir de agora no grupo? Formoso deixou caer que o lóxico sería que a económica...

Creo que a validez de Gonzalo no ámbito económico está clara e ninguén pode cuestionar que un profesor universitario de economía aplicada sexa solvente nese ámbito. Confío en que esta semana (pola anterior) quede pechado de que área se quere encargar Caballero e a partir de aí faremos a restructuración de competencias dentro do grupo que espero, que sexa a mínima posible xa que viña funcionando ben.

A súa elección é recompensa á contribución dos socialistas de Lugo á victoria de Formoso?

Non o vexo así. Dentro da designación de voceiro parlamentario por parte do novo secretario xeral e a súa executiva teríase en conta os perfís de cada un dos deputados e deputadas. Vostede comezou a entrevista dicindo que eu era un home de consenso, entón incluso o propio Valentín o ten así recoñecido. Se el e a súa executiva consideran que podo facer un bo papel como voceiro é para min suficiente. É unha decisión pola que persoalmente estou agradecido na parte de recoñecemento que ten pero tamén son consciente de que supón unhas responsabilidades distintas das que viña desenvolvendo ata este momento. Non o plantexo en termos de recompensas territoriais nin nada polo estilo.

Dixo vostede que quere iniciar unha nova etapa que deixe atrás cuestións internas do partido. Vaise notar tamén na relación cos outros grupos parlamentarios? E se é así, de que xeito?

A nova etapa está definida por unha nova forma de concibir a dinámica do Partido Socialista ao servizo de Galicia. É moi importante reforzar o compoñente galeguista do noso partido e como vén de declarar o propio Valentín González Formoso, a axenda do PSdeG márcana os problemas que ten Galicia. Nese sentido, a relación cos outros grupos parlamentarios vai vir determinada pola resposta que plantexen a esas necesidades que ten a comunidade. Non hai ningún tipo de fractura na relación co Bloque Nacionalista Galego nin co PP. Ao contrario, hai unha cortesía parlamentaria que creo que se ven mantendo no tempo e vai seguir sosténdose en idénticos termos. Cada un ten as súas propostas para resolver as problemáticas da sociedade galega e nese sentido na medida en que sexamos capaces de chegar a acordos mellor nos será a todos.

Que lle interesa máis ao ‘novo’ PSdeG : marcar distancias co BNG ou tentar facer unha oposición conxunta frente ao PP? Xa falou con Ana Pontón?

Non tiven ningún tipo de contacto con Ana Pontón dende o meu nomeamento como voceiro o pasado sábado. Considero que plantexamos propostas similares en ámbitos concretos e outras proposicións dististas noutros ámbitos e polo tanto a relación vai vir marcada por iso. Na medida en que sexamos capaces de modular as posicións de cada un chegaremos a acordos e faremos propostas conxuntas. Cando non sexa posible porque plantexen cousas totalmente distintas ás nosas non haberá acordo; algo que tamén forma parte da normalidade.

Esta semana vaise estrenar no cara a cara con Feijóo. Notarase tamén o cambio na portavocía do PSdeG na sesión de control ao presidente?

Esa será unha cuestión de percepcións. Ata este momento a portavocía que levou a cabo Gonzalo Caballero foi sólida con petición de explicacións ao presidente da Xunta de Galicia, que para iso son as sesións de control. Que poida haber un estilo diferente é posible, porque somos persoas distintas e ata temos diferentes formas de falar, pero iso non quere decir que a traxectoria que tivo Gonzalo ata este momento fose errada e que a teña que corrixir.

O feito de que exerza como portavoz sen ser líder do partido, suporá un handicap para vostede?

Non. Temos establecido os mecanismos de coordinación suficientes para minimizar o feito de que neste momento o secretario xeral non estea no Parlamento de Galicia. Evidentemente, o grupo parlamentario vai a defender, como non podía ser doutra maneira, as propostas que queira facer o PSdeG e, nese sentido, vai supoñer un traballo adicional de coordinación, pero é unha tarefa na que xa temos avanzado o deseño básico, aínda que posiblemente sexa necesario facer algún tipo de modificación nese procedemento. Estamos comezando a andar e isto non é que sexa ensaio de erro permanentemente, porque somos todas persoas adultas e con suficiente experiencia política como para saber os parámetros nos que nos movemos, que son os mesmos, e trasladar a mesma mensaxe desde o Partido Socialista de Galicia e o seu secretario xeral e desde o grupo parlamentario e o seu voceiro.

Non cre, en todo caso, que Formoso vai ter máis difícil asentarse como líder estando fóra do Parlamento?

Evidentemente non vou minimizar a importancia do Parlamento de Galicia, pero a política faise aquí e faise fóra da Cámara. A política real atópase fóra do Parlamento, é dicir, os problemas dos galegos e galegas están fóra da institución e é este o lugar onde se deben buscar as solucións mellores para esas cuestións. Que non estea no Parlamento pode ser unha singularidade, pero non é a primeira vez que ocorre e polo tanto non é novidoso.

Esta semana houbo pacto para o congreso provincial de Pontevedra e non se descarta que haxa integración tamén para o de Coruña. Confía na pacificación ou, se quere, no repliegue de velas dos críticos, unha vez que pasen os congresos?

Son consciente de que toda a dinámica de primarias do Partido Socialista de Galicia tanto a nivel nacional como nos niveis provinciais suscita interese, porque se da unha imaxe de que existen tensións que na práctica non son certas. O traballo que se fai é bo para a sociedade galega con independencia de que haxa procesos de primarias que inciten o interese público. Non creo que se vaia a unha dinámica de enfrontamentos. Unha vez que transcurriu o Congreso Nacional onde se elixiu como secretario xeral a Formoso a situación normalizouse de forma absoluta con independencia de que haxa xente doutros partidos políticos, nomeadamente o Partido Popular, interesados en trasladar unha imaxe que non responde á realidade e creo que vai pasar identicamente o mesmo a nivel provincial.

Din que queren unha oposición máis propositiva. Cal vai ser a súa primeira gran proposta como portavoz?

O problema máis grave que ten neste momento a comunidade é o sanitario e nese sentido vimos formulando propostas sólidas dende hai moitos meses. Xa antes de que se desatase a pandemia, porque se ten detectado un progresivo empeoramento da sanidade na comunidade e demostrou a súa verdadeira debilidade durante estes últimos meses. Ademais, hai ámbitos como o industrial, emprego, pesca, gandaría, explotación forestal, enerxía... no que o partido ten propostas que imos seguir defendendo. Esas son as liñas fundamentais de actuación que nos plantexamos para os próximos meses. Responder aos problemas que ten a sociedade galega, non inventar problemas. E nós estamos aquí para intentar de resolvelos.