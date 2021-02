A profesión máis antiga do mundo non debe desaparecer

a profesión máis antiga do mundo é a de educar. Unha vez que a evolución encargouse de dotarnos das capacidades axeitadas, nada transformou tanto ao ser humano como nosa excepcional capacidade de aprender, o que facemos principalmente a partir do ensino doutros e do que outros antes chegaron a saber e a facer.

Educar é unha profesión complexa e supón realizar moitas tarefas. Hai aproximadamente un ano a consultora McKinsey enquisou a máis de dous mil profesores e profesoras de educación primaria e secundaria de Canadá, Singapur, Reino Unido e Estados Unidos. Unha das preguntas era sobre o tempo que dedicaban a un conxunto de 37 tarefas. Actividades básicas, que ían da planificación das clases ata o ensino, pasando pola cualificación dos estudantes e o mantemento dos seus expedientes académicos. Das aproximadamente 50 horas semanais de traballo que, de media, declararon realizar, menos da metade supoñen a interacción directa cos alumnos. Un 49%, para ser precisos.

A partir de aquí non debe sorprendernos que a maioría opinen que a falta de tempo é a principal barreira para poder levar a cabo unha educación máis personalizada. É moi preocupante, xa que é sobre todo a educación orientada ao individuo e non ao colectivo a que máis inflúe na cantidade e a calidade do aprendido.

Por fortuna, os educadores e os estudantes temos á nosa disposición unha cantidade crecente de recursos tecnolóxicos para axudarnos na tarefa de ensinar e no desexo, ou na obrigación, de aprender. Con todo, os medios dispoñibles a día de hoxe oriéntanse máis ao primeiro que ao segundo, e este é outro asunto no que queda moito por facer: se o fin é aprender e o ensino é un medio que o facilita, mellor será que a tecnoloxía, outro medio, axude sobre todo ao que aprende. En todo caso, as tecnoloxías, en particular as denominadas intelixentes, pódennos axudar enormemente no camiño da mencionada persoalización da educación e, ademais, por partida dobre. Por unha banda, librándonos daquelas tarefas que nos consomen un tempo necesario para atender mellor ao noso alumnado e, por outra, porque a Intelixencia Artificial permitiranos deseñar sistemas que apoien e acompañen a aprendizaxe singular de cada persoa, de acordo coas súas circunstancias. Outro día centrareime neste tema, que cambiará radicalmente o modo en que aprendemos e, por tanto, cambiará o mundo.

O ensino tampouco é alleo á automatización, aínda que é certo que ninguén se imaxina un futuro sen profesores. Iso si, as tecnoloxías mudarán radicalmente o noso papel. Deixaremos de ser a principal fonte de provisión de contidos aos estudantes e centraremos máis nosa achega en cultivar as súas habilidades cognitivas e en acompañarlles no seu proceso de aprendizaxe -motivándoos, axudándolles a corrixir desaxustes na súa formación e orientando os seus intereses e vocacións.

En todo caso, teñamos claro que a tecnoloxía é un medio e o docente tamén o é (recordemos que o fin é que o estudante aprenda), polo que a tecnoloxía vai a substituírnos no que nos mellore. Se o labor do docente é tecnoloxicamente perceptible, entón é substituíble. Por iso a Intelixencia Artificial irá penetrando progresivamente na educación, mesmo sen a complicidade do profesorado. En calquera caso, a mellor educación seguirá sendo a que conte coas mellores profesoras e profesores, non o esquezamos.