A salvo las plantillas de los centros especiales de empleo en Galicia

La Asociación Gallega de Centros Especiales de Empleo sin Ánimo de Lucro (Cegasal) reconoció ayer el apoyo autonómico a estas instalaciones de iniciativa social. Aplaude las iniciativas de la Consellería de Economía, Emprego e Industria en este sentido, pues recogen parte de las demandas formuladas por el colectivo en las múltiples reuniones a lo largo de la crisis del covid-19 con el propio conselleiro, Francisco Conde, y la secretaria xeral de Emprego, Covandonga Toca.

En un comunicado Cegasal apunta que “estos programas y la posibilidad de ayudas permitirán a los centros especiales de empleo mantener sus plantillas, formadas en más de un 95 % por personas con discapacidad”, cuya integración laboral es una de las prioridades de la asociación que preside José Antonio Vázquez Freire.

Indican que la Xunta blinda los apoyos a los 110 centros especiales de empleo y las 12 empresas de inserción laboral, tal y como se recoge en el informe de la Consellería evaluado en el último Consello de la Xunta. Se garantiza que las dificultades que puedan sufrir estas entidades por la pandemia no supongan perjuicio de cara a su permanencia como empresa de economía social, ni para lograr ayudas autonómicas.

Gracias a esta medida, el cese de actividad, la suspensión de contratos o la reducción de jornada a causa del virus –y mientras estén en vigor las medidas de protección de empleo activadas por el Gobierno– se considerarán producido por causa de fuerza mayor para que puedan mantener la calificación y la percepción de las ayudas.

Para el mantenimiento de la calificación, la Xunta no tendrá en cuenta ni el cese temporal de actividad, ni los periodos de suspensión de contratos o de reducción de jornada que se usan en el cómputo de las ratios; a la hora de acceder a ayudas no será un impedimento que la persona esté afectada por un ERTE; también se adaptan los criterios para considerar subvencionables los contratos; y se podrá autorizar formación no presencial, entre otras cuestiones.

Con la aplicación de estas medidas en programas que ya se están ejecutando –como los apoyos a empresas de inserción laboral, a los centros especiales de empleo o en la formación dual para personas con discapacidad intelectual– se garantizará el mantenimiento del empleo a personas con dificultades para acceder al mercado laboral por tener discapacidad o estar en riesgo de exclusión social.

Cegasal, pionera en el modelo de economía social

La Asociación Gallega de Centros Especiales de Empleo sin Ánimo de Lucro se fundó hace 23 años y desde entonces ha recorrido un largo camino hasta el momento actual, de reconocimiento del trabajo que realizan estas empresas de iniciativa social en la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad. Un total de 32 centros son los que conforman hoy en día la asociación que preside José Antonio Vázquez Freire y que abarcan numerosos sectores como alimentación, textil, jardinería, artes gráficas, joyería, mantenimiento y lavandería, entre otros.