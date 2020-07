A Universidade galega, forte polas súas patentes pero cun cadro de persoal envellecido

Respecto da calidade das publicacións, destaca o sistema universitario catalán ao estar entre o tres comunidades con valores máis elevados en catro do cinco indicadores considerados: a porcentaxe de documentos publicados no 25% máis importante de revistas por nivel de impacto, a porcentaxe de publicacións de excelencia lideradas pola universidade, as publicacións con empresas, ou citadas en documentos de solicitude de patentes ou en colaboración con institucións da rexión.

No que incumbe aos resultados da investigación, no cociente de publicacións por persoal docente e investigador (PDI) en equivalencia a tempo completo, Cataluña ocupa a primeira posición, seguida de Cantabria e Navarra.

En canto aos recursos de investigación, tanto en gastos en I+D como en investigadores do sector de ensino superior, novamente o catro rexións máis importantes cuantitativamente son as de Cataluña, Madrid, Andalucía e Comunidade Valenciana.

Atendendo aos graduados superiores nesa franxa de idade, as maiores taxas de actividade e emprego danse en Cataluña, Navarra, Madrid, Aragón e Baleares, mentres que as taxas de paro máis reducidas (menos do 5,5% en 2018) obsérvanse en Baleares, Navarra, Aragón e País Vasco. No outro extremo atópanse Estremadura, Canarias e Andalucía (taxas de paro por encima do 12,5%).

Segundo o informe, as maiores porcentaxes de titulados superiores entre a poboación de 25 a 64 anos rexístranse no País Vasco, Madrid e Navarra, e os menores, en Estremadura, Castela-A Mancha e Baleares.

MADRID/TOLEDO. EP. Galicia destaca en patentes, pero tamén polo envellecemento dos seus cadros. Son algúns dos datos do informe 'As universidades españolas. Unha perspectiva autonómica 2019', publicado por Fundación Coñecemento e Desenvolvemento (Fundación CYD). Navarra, Euskadi, Madrid e A Rioxa, contan cos sistemas universitarios con mellores resultados en inserción laboral, mentres que no outro extremo se situarían Andalucía, Estremadura e Murcia.

OFERTA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRESENCIAIS

Segundo o informe, Andalucía, Madrid, Cataluña e Comunidade Valenciana son as comunidades que sobresaen pola oferta de prazas nas universidades públicas presenciais e pola súa matrícula de novo ingreso por preinscrición.

A taxa de ocupación máis elevada dáse en Cataluña, Navarra e País Vasco (menos de 6 prazas de cada 100 sen cubrir con matrícula de novo ingreso), mentres que no outro extremo están Estremadura, Cantabria, Asturias e Castela e León, con máis de 20 de cada 100 prazas sen ocupar.

Aínda que, A Rioxa, Aragón e País Vasco rexistraron as maiores melloras na taxa de ocupación da última década ao diminuír máis a oferta que a matrícula de novo ingreso, mentres que o empeoramento máis alto detéctase en Cantabria, Estremadura e Asturias: na primeira e a terceira porque houbo un aumento da oferta e un descenso da matrícula e en Estremadura porque diminuíu menos a oferta que a matrícula.

Doutra banda, o informe indica que País Vasco e Navarra acompañan a Madrid como rexións con máis nivel de riqueza, mentres que Andalucía e Castela-A Mancha seguen a Estremadura no outro extremo. Cataluña, Madrid, Andalucía e Comunidade Valenciana son as rexións cunha maior porcentaxe do PIB e da poboación española. No indicador de gastos en I+D sobre o PIB, o maior dato español e por encima do 1,5% obsérvase en País Vasco, Navarra e Madrid, e o menor, por baixo do 0,6%, dáse en Baleares, Canarias e Castela-A Mancha.

A maior porcentaxe de poboación nova, en idade de entrar na universidade, 18 a 24 anos, dáse en Murcia, xunto a Andalucía e Canarias, estando no extremo oposto, Asturias, Galicia e Cantabria. Respecto ao saldo migratorio interior da poboación de 20 a 29 anos, as rexións que máis atraen relativamente á poboación nesa franxa de idade do resto de España son Baleares, Madrid, Canarias, Cataluña e País Vasco. No extremo oposto, os saldos máis negativos obsérvanse en Estremadura, Castela e León, Castela-A Mancha, Andalucía e Asturias.

GALICIA, PROFESORADO CON MÁIS IDADE

Galicia e Asturias están entre o tres sistemas universitarios rexionais tanto con máis porcentaxe de profesorado de maior idade (60 e máis anos), como con menos porcentaxe de PDI a tempo parcial e máis proporción de cadro permanente. Baleares é o exemplo contrario, acompañado en dous do tres indicadores mencionados por Cataluña e Castela-A Mancha.

O total de matriculados no curso 2017-2018 nas universidades españolas ascende a 1.581.008, o de egresados a 319.887 e o do PDI a 122.910. Igual que ocorre co PIB e a poboación, Madrid, Andalucía, Cataluña e Comunidade Valenciana son as rexións principais en matriculados, graduados e PDI.

Atendendo á porcentaxe de mulleres entre os matriculados e egresados, destacan Baleares e Canarias, dos sistemas universitarios rexionais con máis participación de alumnas.

Mentres, País Vasco posúe o sistema con maior porcentaxe de matriculados e egresados na idade típica universitaria. Respecto ao alumnado estranxeiro e a súa participación relativa sobre o total de estudantes, Navarra e Cataluña sobresaen cos valores máis elevados, tanto en matriculados como en egresados.

En canto ao perfil do PDI, a maior participación feminina rexístrase en País Vasco, Aragón e A Rioxa, cando Navarra e Cataluña, xunto a Castela e León, son as rexións con máis proporción de PDI estranxeiro.

Se do total de matriculados analízase a súa distribución por ramas de ensino, os sistemas universitarios máis especializados respecto ao conxunto das universidades españolas, en Ciencias Sociais e Xurídicas son os de Baleares, A Rioxa e Estremadura; en Artes e Humanidades os de Asturias, Andalucía e Cataluña; en Ciencias, A Rioxa, Asturias e Estremadura; en Ciencias da Saúde, Murcia, Comunidade Valenciana e Cataluña; e en Enxeñaría e Arquitectura, o norte de España, con Cantabria, Asturias, Navarra, País Vasco e Aragón.

Respecto á porcentaxe de egresados en disciplinas STEM sobre o total de titulados, Asturias, País Vasco, Cantabria, Cataluña e Aragón ocupan o cinco primeiros postos (Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra e Asturias se se toma o cociente entre os egresados en STEM e a poboación de 20 a 29 anos). Baleares, en ambos os indicadores, é a rexión que está no outro extremo.