Santiago. A Unión do Povo Galego (UPG) celebra este sábado unha homenaxe a unha das súas figuras máis relevantes da formación e do nacionalismo organizado cando se cumpren cinco anos da morte de Bautista Álvarez, o 16 de setembro de 2017. A UPG convoca esta homenaxe baixa a “certeza” de que “quen dedica a vida a unha causa xusta non morre nunca, pois a súa memoria perdura no corazón do pobo”. “Por iso, Bautista (Álvarez) permanece entre nós e o seu recordo convócavos a este acto, que non é un mero ritual”, sinala o partido, que destaca que a súa contribución “á causa da liberdade do pobo e a patria non expirou co seu alento final, senón que continúa alimentando e fertilizando a nosa loita pola independencia nacional, por unha Galicia soberana e socialista”.

“Un home irrepetible na construción da Galicia actual”, fundador da UPG, histórico dirixente nacionalista e “figura central na historia política recente da nación” galega, sen o que –sinala– “sería imposible entender o movemento nacionalista e as análises e conceptualizaciones que ese movemento construíu durante os últimos 50 anos”.

O acto terá lugar a partir das seis da tarde no Auditorio de Galicia, en Santiago, e está previsto que acudan ao mesmo, entre outros dirixentes destacados e membros do Comité Central, así como a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, nun acto que pechará o secretario xeral da Unión do Povo Galego e tamén deputado no Congreso dos Deputados, Néstor Rego E.P.