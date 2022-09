A USC apagará ordenadores e reducirá o alumeado como accións de aforro enerxético

O grupo de traballo de estratexia enerxética da Universidade de Santiago de Compostela vén de referendar as primeiras medidas extraordinarias dirixidas ao aforro e mellora da eficiencia en materia enerxética. Mañán, venres 16 de setembro, entrarán en vigor estas cuestións, que foron tratadas nunha xuntanza levada a cabo ao longo da xornada de onte.

Trátase de propostas para a súa implantación a curto prazo, que se complementarán cun plan estratéxico do que se informará en Consello de Goberno con medidas a medio e longo prazo. O conxunto de accións a acometer estarán recollidas nunha instrución de Xerencia na que se dará conta en detalle das iniciativas propostas.

Entre as medidas de carácter xeral, o grupo de traballo propón o apagado automático dos equipos informáticos no horario nocturno e en quenda de tarde nos edificios administrativos, que está programado de xeito centralizado excepto para o persoal en réxime de teletraballo. Asemade, proponse a redución do alumeado ornamental e ambiental “sen prexuízo do que sexa necesario por cuestións de seguridade”, tal e como informaron dende a USC.

FÓRA CALEFACTORES. Por outra banda, prevese iniciar “de xeito inmediato”, segundo informan dende a USC, o control tanto da temperatura como da humidade á par que a monitorización do uso de aparatos de climatización e a retirada de aparellos de calefacción portátiles.

ttamén se instalarán medidores en todos os edificios que permitan contabilizar o consumo de enerxía, explica a Universidade.

Peche de edificios POLAS TARDES. Alén disto, os a partir do 1 de outubro os edificios administrativos da USC, tanto de Lugo como de Compostela, non terán actividade presencial nas quendas de tarde. En particular, esta medida afectará á á Casa da Balconada, Colexio de San Xerome, aos servizos administrativos do edificio Cactus en Santiago e Lugo, ao Pavillón estudantil, ao Pavillón de Servizos, á Unidade de Xestión Académica do Campus Norte, ás Vivendas dos Funcionarios e aos espazos administrativos do Edificio Intercentros.

REORGANIACIÓN DE HORARIOS. Aqueles outros con horario de 8.00 a 22.00 horas deberán revisar antes do 30 de setembro as franxas de ocupación e comunicar a reorganización da súa actividade para reducir os períodos de apertura. Do mesmo xeito, entre os días 23 de decembro e 9 de xaneiro, a Universidade de Santiago pechará a súas instalacións e desenvolverá a súa actividade de xeito non presencial. Para o desenvolvemento das labores cotiás, empegraranse as ferramentas virtuais dispoñibles.