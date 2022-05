A USC aproba as liñas xerais dos Orzamentos para 2022

O Claustro Universitario deu este venres o seu aprobado ás liñas xerais dos Orzamentos da Universidade de Santiago. As mesmas, segundo sinala a entidade académica compostelá nun comunicado remitido aos xornalistas, caracterizaranse polo seu carácter “innovador” en tanto que “pretenden a súa consolidación” no exercicio 2023, para o cal o equipo de goberno “iniciará a elaboración do seguinte orzamento no próximo mes de setembro”. Así, o desenvolvemento das liñas xerais deberá traducirse nuns orzamentos elaborados con moito “rigor e responsabilidade”, indicou Javier Ferreira, xerente da USC, e sempre vinculados a unha base estratéxica de carácter plurianual recollida na Programación para o período 19-22, actualizada polo Claustro. Neste senso, a proposta de liñas xerais dos orzamentos foi aprobada por 137 votos a favor dos 145 que se emitiron (3 en contra e 5 en branco).

Na proposta de liñas xerais recóllense uns cadros de ingresos e gastos cunha previsión de 270,11 millóns. Estas previsións, co obxecto de que se axusten á realidade da xestión orzamentaria, extráense tendo en conta a evolución da execución de anos anteriores.

A mellora da técnica orzamentaria iniciada en 2019 —prevendo nas contas iniciais de ingresos e gastos actuacións que se manteñen dende exercicios anteriores—“está contribuíndo a un mellor axuste”. O obxectivo é que os orzamentos e as súas liñas, “reflictan unha previsión de gastos e ingresos o máis axustada á realidade, permitindo así a súa fiscalización por parte da comunidade universitaria, o que redunda nunha xestión máis transparente”, matizou ademais o xerente.

Estas contas son herdeiras dos exercicios desenvolvidos durante a xestión da pandemia por mor da Covid-19, ao respecto do cal un informe da Secretaría Xeral de Universidades destacou que “a realidade económica-financeira da USC non se veu afectada no seu resultado conxunto. O efecto nocivo asociado á caída de ingresos foi contrarrestada cunha actuación con dúas características relevantes: a eficacia, reflectida na actuación do Goberno da Comunidade Autónoma e as súas liñas de achegas ordinarias e extraordinarias; e a eficiencia, protagonizada neste caso pola propia institución universitaria, asentada na rapidez de toma de decisións e racionalización de gastos”.

Tendo en conta o principio de prudencia e ante o escenario económico actual, as liñas xerais subliñan que a entidade compostelá atópase nunha “situación de certa estabilidade orzamentaria, garantida polo novo plan de financiamento ata o ano 2026”. A isto súmase que a previsión do peche de contas de 2021 é de superávit e que “a contención e o rigor na xestión das contas permitiu un cambio de tendencia ao reducir o déficit de financiamento acumulado que se viña incrementando nos últimos anos, tendencia que a institución debe manter para garantir a viabilidade en contextos de adversidade”.

O Claustro abordou tamén o Informe de Xestión correspondente á segunda metade do 2020, así como ao exercicio de 2021 coa vontade de dar conta tanto dos logros acadados como das cuestións pendentes en cada un dos eixes, accións e liñas de actuación que compoñen a programación plurianual 2019-2022.

Centrar a atención no estudantado, comprometerse co persoal, poñerse ao servizo da sociedade, situar o coñecemento da USC na vangarda, proxectar a USC polo mundo, xestionar os recursos de forma intelixente, e aprender da experiencia da Covid-19 para lograr unha Universidade máis segura e flexible conforman os apartados nos que se estrutura o documento, exposto xunto co Informe do Reitor.

Pola súa parte, o valedor da Comunidade Universitaria, Miguel Alcaraz García, presentou os informes correspondentes aos cursos 2019-2020 e 2020-2021, dous anos académicos marcados pola Covid-19. “Esta adaptación ás novas circunstancias houbo que facela apresuradamente e sen experiencia previa nestas situacións o que supuxo un esforzo adicional por parte dos membros da comunidade universitaria”, relatou.