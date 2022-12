A USC continúa coa vontade de ser un referente mundial

A Universidade de Santiago de Compostela vén de aprobar as liñas xerais do Orzamento 2023, que propoñen unha concepción integral que proxecte a institución compostelá entre as máis destacadas a nivel mundial coa vontade de facer fronte á caída demográfica, á transformación dixital e á captación de recursos.

Así se acordou onte na votación realizada no claustro ordinario da universidade, que resultou con 95 votos a favor, 1 en contra e 13 en branco.

As liñas xerais destes orzamentos, recollidas baixo o lema ‘Conectando’, reafírmanse na necesidade de desenvolver unha estratexia integral, de “actuar cunha concepción integradora que conecte as partes co todo”, como expón o propio documento. “O escenario financeiro, coas perturbacións que poidan existir, ten un horizonte estable a medio prazo proporcionado polo Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026 (PGFU), que marca uns eixos consensuados por todas as partes e que ten uns obxectivos de mellora que esixen unha participación activa no seu desenvolvemento”, apunta.

A Universidade, engade o documento presentado no Claustro, “ten que integrar un enfoque orientado ao principio de boa administración, temos unha función social e temos que cumprir con esa misión aumentando a calidade dos nosos servizos e das actividades que desenvolvemos para a sociedade”

Pola súa banda, o reitor da USC, Antonio López, quixo salientar que se trata dos “quintos orzamentos que traemos ao Claustro”, e que evidencian a tendencia de constante crecemento dos últimos anos, onde se pasa dos 244 millóns de euros de 2019 aos preto de 288 previstos para 2023, o que supón un aumento do 18%. “O rigor máximo no gasto corrente e a súa redución e aforro” son, apuntou, liñas fundamentais destes orzamentos.

Sobre a aposta pola renovación e estabilización do persoal, López asegurou que “o relevo xeracional era un gran reto e segue a ser un gran reto”. Neste senso, o xerente, Javier Ferreira, quixo apuntar que dende Universidade de Santiago de Compostela “imos seguir apostando polas persoas, traballadoras e traballadores, nunha concepción global”.

Ferreitas tamén salientou que nos últimos anos aboáronse 17 millóns de euros correspondentes á debeda contraída pola USC, se ben “se o crecemento é unha das constantes, tamén o é a contención do déficit, cunha excepción marcada pola situación orixinada no ano da declaración pandemia”.

Liñas xerais de programación. Asemade, no claustro tamén se aprobaron as Liñas Xerais da Programación Plurianual 2023-2026 con 101 votos a favor, 3 en contra e 31 en branco. Segundo expoñen dende a institución , a proposta fundaméntase no o estudantado e a comunidade universitaria, a formación e a docencia no novo contexto, os retos na política de persoal, a investigación e a innovación como motor de desenvolvemento, a senda da internacionalización, a procura de infraestruturas ecoeficientes, a transformación dixital e a xestións eficiente dos recursos.

Deste xeito, a universidade por o foco na recuperación das facultades e escolas como referentes da comunidade universitaria e, especialmente do alumnado, conscientes de que “o novo contexto derivado da COVID-19 acelerou a transformación do proceso educativo”.