A USC entra no ‘top 500’ mundial en transparencia, visibilidade e excelencia

ranquin. A USC volve estar entre as universidades máis prestixiosas do mundo pola súa visibilidade, transparencia e excelencia. Así o acredita o ‘Webometrics Ranking of World Universities’ elaborado polo Cybermetrics Lab do Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Na edición correspondente a xullo de 2021, a institución compostelá sitúase no chanzo 446 do mundo e no número 15 da listaxe relativa ao eido español e que integra 265 institucións. A visibilidade ou impacto abrangue un 50% da puntuación final e céntrase no número de redes externas que ligan coa páxina web de cada institución. O 40% obtense en base ao criterio de excelencia e que se sustenta no número de artigos entre o 10% máis citado en cada unha das 27 disciplinas da base de datos completa. Finalmente, o 10% da puntuación relativa ao indicador de transparencia acádase a través do número de citacións por parte dos 210 autores máis relevantes segundo datos extraídos en Google Scholar Profiles. En concreto, a USC sitúase no posto 213 en transparencia; no 545, en excelencia; e no 842, en impacto. O obxectivo primordial da listaxe, actualmente en versión beta, é promover o Acceso Aberto ao coñecemento xerado por cada institución. ecg