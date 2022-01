A USC prepara xa un plan para abordar a xubilación inmediata do profesorado

Un dos retos aos que se ten que afrontar a Universidade de Santiago (USC) durante os próximos anos é á incorporación de novo profesorado xa que o da USC é o segundo máis envellecido de España.

Como xa publicaba EL CORREO en outubro de 2021, as previsións de xubilación da institución académica cinco veces centenaria eran dunhas 126 persoas en tres anos, do 2021 ao 2023, das que 45 corresponderían a 2022 e 44 a 2023.

Pero a USC non é a única que sofre esta problemática, senón que se extendo a todo o Estado xa que a idade media dos profesores das universidades públicas é de 54 anos.

Sobre esta cuestión falou o reitor da USC, Antonio López, que presidiu este venres na Facultade de Administración e Dirección de Empresas do Campus de Lugo, o acto académico conmemorativo da festividade de San Tomé de Aquino, despois dun ano no que non puido celebrarse pola covid.

Comezou a súa intervención facendo mención a que se deu por finalizado o réxime de exames presenciais na universidade con “máis de 1.000 estudantes que non poideron acudir ás probas” e deste xeito se lles ofreceu unha avaliación alternativa para que non se viran prexudicados. “Nestes dous anos de pandemia, a Universidade soubo reaccionar e estar á altura das circunstancias atendendo as necesidades para que ninguén quedase desatendido”, indicou o reitor.

Cando está a piques de comezar unha nova etapa de catro anos de reitor, López indicou que nos últimos catro anos a USC ten definido os obxectivos. Falou, en primeiro lugar do relevo xeracional preciso tanto en persoal docente como de administración e servizos. Informou que nese período houbo 227 baixas de profesorado por xubilación o que obrigou a incorporación de 205 novas prazas de axudante doutor e a incorporación de 44 docentes por programas de recursos humanos, entre outros.

Tamén aumentaron a 123 as prazas para administracións e servizos. Chegado este punto considera necesario aprobar xa unha nova planificación para abordar o relevo xeracional.

reduciuse a débeda e o financiamente superará os 3.000 millóns para o próximo quinquenio As infraestructuras é outra das problemáticas que ven necesario abordar. A universidade desde 2019 conta cun ambicioso plan que ronda no seu conxunto os 80 millóns de euros. “Non se trata de incrementar metros construídos senón no uso máis eficiente da superficie construída e reducir custos”, comenta. O proxecto Cidade da Saúde, na que se instalarán as facultades de Farmacia e Enfermería é a principal actuación.

En referencia á xestión dos recursos financeiros recordou que se chegou ao acordo dun novo plan de amortización da débeda que se reduciu a 17 millóns de euros a peche do 2021, cifra que superaba os 30 millóns anos atrás.

Agora está aprobado un plan de financiamento para 2022-2026 consensuado coa Xunta e coas tres universidades, publicado o 28 de decembro do ano pasado. Contará a universidade con 2.400 millóns de euros ademais doutras axudas da Xunta e entidades que fará elevar a cifra a máis de 3.000 millóns de euros no próximo quinquenio.

consolidación do campus terra Por outra banda, o reitor da USC falou da aposta pola consolidación do Campus Terra en Lugo tanto na docencia como na investigación. Como retos está o incremento do número do estudantes do 10 % nun prazo de dous anos, aumento de teses defendidas no 15 % , afianzamento dos grupos de investigación, mellora dos resultados da produción científica cun aumento das publicacións en revistas, etc.

Indicou que no 2018 había un total de 4.173 alumnos e no curso actual son 4.637, o que supón un aumento do 11 % para a universidade e máis do 38 % no Campus de Lugo. A maiores está en camiño a creación do grado de Intelixencia Artificial previsto para o curso 2022/ 2023 con nova proposta de másteres nos próximos anos e programas internacionais.

investigación, dixitalización e máis conexión internacional da universidade En materia de investigacións o obxectivo da Universidade é que non se dependa de fórmulas subvencionais. Intentarán robustecer os novos centros para qu sexan máis competitivos. “ A estruturalización deberá ir acompañada de novas fórmulas de financiamento, crucial para atender o impacto da reforma laboral na actividade investigadora”, indicou. Isto sería para López, unha gran oportunidade para darlle solución á investigación universitaria.

Mirando cara o futuro aposta por traballar no deseño de novos plans en áreas estratéxicas. Planificar a transformación que a dixitalización pode aportar á docencia cun deseño enfocado ao usuario será, polo tanto, o gran reto.

A pandemia fixo retroceder a conexión internacional da universidade no que se refire a captación do estudando, e agora é preciso captar alumnado especialmente para máster e doutoramento polo que se priorizarán accións cos países lusófonos, entre outros. “Hai que orientar a oferta, os contidos e procedementos si queremos alcanzar o éxito”, mencionou.

Para rematar a súa intervención, o reitor afirmou ser consciente de que ser candidato único a reitor é unha gran responsabilidade. “Construirei unha estrutura de goberno áxil, con capacidade para tomas de decisións. Son consciente dos acertos e erros cometidos nos últimos catro anos. A USC seguirá avanzando para estar na vangarda”, concluíu o reitor.