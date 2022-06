A USC recoñece o labor de Beiras na promoción do galego nas súas aulas

Santiago. Primeiro como profesor, e logo tamén como catedrático e decano, Xosé Manuel Beiras exerceu “un importante e permanente labor de promoción e defensa do idioma na docencia, na investigación e na propia xestión do centro”. Por ese labor e de xeito unánime, o xurado da V edición do premio Luis Porteiro Garea, que outorga a Universidade de Santiago, acordou concedelle a distinción.

Beiras Torrado, histórico do nacionalismo galego e profesor xubilado da USC , foi catedrático de Estrutura Económica da USC e defendeu o uso do galego nas aulas dende os seus inicios como profesor de Economía Política na Facultade de Dereito, entre 1964 e

1965; e, posteriormente, xa en 1968, como profesor de Estrutura e Institucións Económicas na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Beiras, destaca ademais o xurado, tamén desenvolveu “un papel activo na promoción do uso do galego no ámbito da xestión”, tanto como director de departamento durante máis de dez anos como na xestión da Facultade de Económicas e Empresariais, centro do que foi decano puntualmente no ano 1972 e posteriormente entre 1982 e 1984”.

Quen na súa faceta política fora líder do BNG e na súa última etapa en activo de Anova, fixo tamén uso do galego na súa actividade investigadora, nas súas publicacións de carácter académico e nos seus ensaios de forma habitual. Aínda que ten obra científica publicada noutros idiomas, “a meirande parte da investigación, dos traballos no marco dos proxectos de investigación e as súas publicación están no noso idioma”, sinala o xurado.

Beiras tamén destacou pola súa actividade de difusión do coñecemento con artigos en galego na prensa da época e nas conferencias e seminarios en diferentes foros de Galicia. O xurado destaca a súa “capacidade para facer escola tamén no relativo ao cultivo do noso idioma e o compromiso académico con Galicia: un bo exemplo son as numerosas teses en galego e sobre Galicia dirixidas ao longo da súa traxectoria, contribuíndo así a afianzar o uso do noso idioma no cultivo da ciencia económica”.

En anteriores edicións, foron distinguidos co premio Luis Porteiro Garea Manuel

Bermejo, Xosé Antonio Gómez Segade, Antón Costa Rico e Antonio Rigueiro. ECG