A vacinación da gripe inclúe por primeira vez a nenos de seis meses ata cinco anos

En pouco menos de dúas semanas e logo de xa terse detectado algún brote, dará comezo a Campaña de Vacinación Antigripal 2022 da nosa comunidade, que desta quenda presenta novidades como a inclusión de menores de entre seis e 59 meses (casi cinco anos). Concretamente, tal e como o anunciaron o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, a inoculación das doses comezará o día 10 de outubro e rematará o 31 de decembro.

Neste tempo prevese acadar unha cobertura na poboación de 65 ou máis anos de, como mínimo, un 75 %, nun ano no que se espera que volva “con forza” logo de períodos de pouca circulación debido ás medidas sanitarias “que agora xa non están”, advertiu Comesaña.

Pola súa banda, Durán informou de que na comunidade xa se rexistraron brotes de gripe que, se ben son illados, fan prever un aumento de casos. “Non comezamos coa gripe epidemiolóxicamente falando, pero xa vemos brotes que antes non tiñamos ata ben entrado outubro ou incluso novembro”, comentou.

POBOACIÓN DIANA. Asemade, un dos obxectivos fixados para esta Campaña de Vacinación Antigripal tamén é inocular ao 60 % das mulleres embarazadas, das persoas con condicións de risco e dos nenos e nenas de entre seis e 59 meses de idade, que por primeira vez en España son parte da poboación diana deste tipo de campañas.

Alén das persoas de 60 ou máis anos, especialmente maiores de 65, tamén son poboación diana aquelas que conviven en institucións pechadas, como residencias de anciáns ou centros de antención á discapacidade.

As persoas con menos de 60 anos, pero que poden padecer complicacións derivadas da gripe e aquelas que lle poidan transmitir o virus a persoas de risco (sanitarios, persoal de farmacia...) tamén son parte da poboación diana desta campaña de vacinación. Así mesmo, serán inoculadas tamén as persoas que desenvolven traballos esenciais para a comunidade e os traballadores expostos directamente a aves ou porcos nas granxas ou explotacións ou ás aves silvestres.

PUNTOS DE VACINACIÓN. Para a realización da campaña hai dispostos por toda a comunidade galega en torno a 900 putos de vacinación, tal e como informou o Executivo autonómico. A administración das doses levarase a cabo en centros de atención primaria e hospitalaria do Sergas, centros médicos e consultas privadas, residencias da terceira idade públicas ou privadas, así como centros penitenciarios, unidades de atención aos drogodependentes, centros de menores e centros de discapacitados.

Nesta campaña 2022 hai dispoñibles un total de 1.017.000 doses, o que supón 131.200 máis que o ano pasado. As vacinas dispoñibles son unha con alta carga tetravalente, que é a que se porá ás persoas de 85 ou máis anos na poboación xeral e aos de 60 ou máis anos de residencias; e outra vacina tetravalente para as persoas de 6 meses a 84 anos.

Dende a carteira de sanidade salientaron a importancia e a necesidade de concertar unha cita para a vacinación nos centros de saúde e non acudir directamente sen ser citado. Poderase solicitar a través da web, teléfono o do propio centro.

Asemade, a secretaria xeral de Saúde Pública explicou que a partir da terceira ou cuarta semana de campaña, procederase á realización dunha chamada activa á poboación de entre 65 e 74 anos. Do mesmo xeito, en función da cobertura acadada, estableceranse estratexias de captación por SMS.

COVID. Sobre a campaña de administración da segunda dose de recordo da gripe, en marcha dende o día 26 en residencias de maiores e centros de atención á discapacidade, Durán lembrou que o vindeiro 7 de outubro comezará tamén na poboación xeral, comezando polas persoas de máis de 85 anos e descendendo ata as de 60. No mesmo acto inocularase, asemade, a vacina da gripe.

Ademais, tamén se vacinará ao persoal de centros, servizos e establecementos sanitarios, de servizos de emerxencias e de residencias de maiores ou de atención á discapacidade. No que vai de campaña, tal e como salientou, administráronse 12.919 doses da covid-19 bivalente cunha cobertura do 58,72%; e 13.561 doses da gripe, cunha cobertura do 61,64%.