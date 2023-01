“A xeografía, a nivel máis cualificado alcanza un nivel de atracción maior”

“Foi unha honra e un placer como é sempre que se lle recoñece a alguén academicamente algúns méritos, sobre todo no ámbito internacional ou nunha nación tan próxima a nós como é Arxentina”. Esas son as palabras de Rubén Camilo Lois González, catedrático de Xeografía da USC, que vén de ser elixido académico correspondente internacional da Academia Nacional de Xeografía da República Arxentina.

Segundo nos conta, tráse dunha das academias oficiais que recoñeceu o Goberno arxentino a mediados do século XX, no ano 1955, e que ten unha función de asesoramento do propio goberno nos temas que son da súa incumbencia científica. “No ámbito da Xeografía, trata todo o que ten que ver co establecemento de límites ou fronteiras ou de argumentacións territoriais sobre a soberanía nacional. Tamén pode informar dos espazos que deben ser protexidos, elaborar informes alertando dos problemas do cambio climático ou do cambio ambiental global e de como a explotación non controlada de recursos pode traer consigo problemas de degradación do propio territorio”, comenta.

A maiores, o catedrático da USC recalca que a Xeografía ten outras misións como buscar fórmulas de desenvolvemento territorial sostible, que non degraden o territorio e na defensa dunha diversidade humana.

Para formalizar a súa incorporación como académico, o profesor Rubén C. Lois González desprazarase á capital do país, no mes de maio. “Nas academias sempre é interesante que o novo académico pronuncie unha conferencia. Falei co presidente da Academia que é de orixe galega e quedei de organizar para maio un acto para presentar a miña visión da Xeografía, todo o que levo facendo como vicepresidente da Unión Xeográfica Internacional, todo o que colaboramos coa Unesco e con axencias das Nacións Unidas e todo o que é o vinculo transatlántico entre Galicia, a península Ibérica e Arxentina”, destaca.

Unión Xeográfica Internacional. Rubén Lois tamén ostenta o cargo de vicepresidente da Unión Xeográfica Internacional dende a súa elección en 2018. “Trátae da organización académica con máis tradición e a única mundial dentro do ámbito da Xeografía, que xa ten 101 anos de existencia. Ten un certo carácter oficial en canto o que foron os estados fundadores os que se adheriron á súa constitución, aínda que agora está formada na súa maioría por universitarios e académicos”, explica Lois.

Dende ela, colaboan co Consello Científico Internacional da Unesco para fixar cales son os parámetros da investigación científica, as súas prioridades e normas no periodo que se está abrindo ata 2030 ou 2040. A maiores colaboran con todo o que ten que ver coa directiva hábitat, co acceso a unha vivenda digna das poboacións mundiais e na conferencia de preservación dos océanos. Entre outros obxectivos teñen o de unificar os criterios cartográficos a nivel mundial.

a xeografía na universidade Sobre o interese que desperta a Xeografía, o experto considera que aínda existe unha percepción moi baixa, especialmente dos máis mozos.“ Non ten demasiados alumnos e trátase dunha titulación cun nivel de empregabilidade bastante alto. De feito ,o ano pasado tiñamos tres alumnos en cuarto que estaban rematando a carreira e xa traballando, difícil de conseguir noutras carreiras”, confesa.

Para cambiar esta situación pensa que “se debe aclarar mellor o que significa a Xeografía no momento actual ao alumnado de Secundaria ou Bacharelato. Conforme se vai avanzando nos niveis educativos temos unha mellor recepción. Nos mestrados que organizamos ou participamos veñen titulados doutras carreiras, o que quere decir que a xeografía a nivel máis cualificado e aplicado ten un nivel de atracción maior”.

Comenta Lois que na actualidade a Xeografía está moi concentrada na Universidade de Santiago. “Esperamos que nun futuro teña maior representatividade no resto de universidades galegas”, di.

Pon en valor que o departamento en Santiago ten unha calificación bastante elevada. “A última vez que saiu un ránking de departamentos por calidade científica do Estado, hai uns cinco anos, colocábanos no terceiro posto. Cando aparece a xeografía segregada estamos tamén entre os 300 departamentos máis prestixiosos do mundo no ránking de Shanghái. Hai moito nivel en xeografía física, urbana, rural ou xeografía do turismo. Temos un departamento novo o que aporta vitalidade e mellores resultados”, confesa.

os seus proxectos de investigación O catedrático da USC está a traballar nun proxecto sobre metrópolis fragmentadas, analizando os problemas urbanos nas cidades españolas no momento actual en colaboración coa Universidade Autónoma de Barcelona e a Politécnica de Madrid. Ao respecto, conta que leva doce anos con proxectos concedidos polo Plan nacional de Investigación tratando, en concreto, os cambios nas cidades. Tamén participa en dous proxectos europeos, un sobre montañas e outro sobre difusión da cultura territorial entre Europa e América Latina.

Destaca que a maioría dos traballos de investigación se desenvolven en colaboración co Idega (Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia). “En tema proxección hai bo nivel e dase traballo a xente nova”, di.