A Xunta abrirá a intermodal de Vigo en decembro ante os novos atrasos

Vigo. A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias, anunciou onte que a nova estación de autobuses intermodal da cidade olívica abrirá finalmente o vinderio 17 de decembro, após os “novos atrasos” nas obras dos accesos que acumula, segundo denunciou, o executivo do socialista Abel Caballero.

Así, a representante autonómica falou da comisión de seguimento, convocada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade dependende do Executivo galego, levada a cabo ao longo da mañá de onte, onde o Concello de Vigo informou de que non poderá abrir o túnel de Lepanto até o vindeiro 12 de decembro e que continúa á espera de que o Ministerio de Transportes, Movilidad y Ageda Urbana lle conceda os permisos necesarios.

“O Concello de Vigo explicou na reunión que xa solicitou os permisos ao Goberno central para poder inaugurar os accesos, a pesar de que fai cinco meses negou que fose responsabilidade súa”, lamentou onte Marta Fernández-Tapias.

“Primeiro dixo que non afectaban as súas obras (á apertura da estación), logo que non facían falta os permisos, máis tarde que non tiñamos nada preparado ou que non quería os autobuses pola cidade. É unha permanente negativa polo feito de que é unha obra da Xunta e desmóntase a súa estratexia de que non investimos en Vigo”, reivindicou.

Do mesmo xeito, Fernández-Tapias tamén criticou que, a pesar de que o alcalde, Abel Caballero, volveu a incumprir “todo o pactado” e que leva “cinco meses enganando á cidadanía”, “a Xunta cumprirá o seu compromiso”, despois de que o Goberno galego xa tivese acabada a obra o pasado verán.

Neste sentido, a delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo quizo poñer en valor que as obras xa están finalizadas desde o 10 de xuño, pero que despois de todos estes inconvenientes abrirase finalmente en decembro.

Finalmente, salientou unha vez máis que “a apertura da estación no centro de Vigo vai supor unha mellora moi importante para os usuarios”, que poderán “desembarcar no centro da cidade e conectar directamente coa terminal de tren”. EP