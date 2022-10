A Xunta activa un novo protocolo para detectar condutas suicidas en menores

O Día Mundial da Saúde Mental celebrouse este luns centrado este ano na infancia e na mocidade, unha materia pendente a nivel sanitario, social e educativo. Son os datos os que reflexan unha situación crítica. Segundo alerta a OMS, a metade dos trastornos mentais presentan síntomas antes dos 14 anos de edade, e tres cuartos deles comezan antes dos 24. Ademais, unha de cada sete mozos de 10 a 19 anos ten algún problema de saúde mental en todo o mundo. A pandemia, lembrou onte a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermedade Mental (Feafes) de Galicia, provocou un aumento do 47 % nos trastornos de saúde mental en menores de idade.

Indo máis alá está o suicidio, que supón un problema real entre a poboación moza. Segundo un informe de Save the Children, o 3 % dos e das menores tivo pensamentos suicidas no ano 2021.

Coincidindo coa celebración da xornada, o conselleiro de Sanidade presentou onte na Cidade da Cultura a actualización do Protocolo de prevención e actuación nos ámbitos sanitario e educativo ante o risco suicida infanto-xuvenil, que o departamento sanitario galego elaborou xunto coa Consellería de Educación.

No acto, no que o conselleiro estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; así como pola directora xeral de Saúde Pública Carmen Durán, e polo de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal, o responsable da sanidade pública galega dixo que este protocolo é froito do traballo de expertos que pertencen a diferentes ámbitos da sociedade e aos que agradeceu o seu traballo.

Segundo sinalou Comesaña, este documento incorpora novidades moi importantes con respecto ao protocolo previo e aos seus homólogos noutras comunidades autónomas. Trátase, remarcou Comesaña, dun proxecto que conecta coas liñas estratéxicas do Plan de Prevención do Suicidio en Galicia, co Plan de Saúde Mental de Galicia 2020-2024 e da Estratexia de Convivencia Escolar.

Como consecuencia deste novo protocolo, créase a primeira vía rápida de derivación en saúde mental, estruturada de xeito análogo en todas as áreas sanitarias e organizada polos servizos de admisión e os servizos de psiquiatría. Esta vía rápida, dixo o conselleiro, “supón organizar a atención doutra maneira, priorizando a valoración do risco suicida na adolescencia e coordinando centros escolares, 061, atención primaria e saúde mental, tanto con respecto a como actuar en casos de urxencia ou cando xa estean en seguimento”.

iniciativas en centros escolares O protocolo contempla, tamén, a creación do programa especial Código Agarimo dentro do sistema Alerta Escolar de 061 para a atención do risco suicida.

Ademais inclúe a realización dunha enquisa de saúde anual, que vai permitir coñecer os factores de risco e protección do alumnado galego. Xa no próximo curso –proseguiu o conselleiro– contarase cunha mostra representativa da nosa poboación estimada en 4.000 nenos e nenas, que irá aumentando progresivamente ata converterse nunha mostra de 20.000 estudantes en 2026, “o que permitirá deseñar programas específicos segundo as necesidades das diferentes comunidades”, tomando como unidade cada colexio.

Todos os equipos traballarán, a partir de agora, cos mesmos instrumentos de avaliación do risco e terán, ao longo deste curso, formación especializada para abordar, de xeito coordinado, as condutas suicidas, –sinalou o titular da carteira sanitaria–, quen tamén incidiu en que, a nivel educativo, regúlanse as accións a desenvolver para a acollida na clase das persoas que fixeron un intento de suicidio, coa poderosa axuda dos círculos de diálogo, e coordínanse, tamén, as accións a desenvolver no caso de que haxa que lamentar o falecemento por suicidio dun dos escolares.

aposta por unidades multidisciplinares de profesionais nas áreas sanitarias Este protocolo vencéllase ao Plan de Prevención do Suicidio, publicado en Galicia no 2017. Un plan a través do que se promoveu a coordinación entre as institucións e os axentes implicados na prevención suicida, como queda patente no documento presentado este luns, e na constitución da comisión interdepartamental para a prevención da conduta suicida en Galicia. Nela están representadas diferentes administracións públicas e entidades representativas de doentes; incrementando a sensibilización e a concienciación da sociedade sobre o suicidio como un problema de saúde; así como mellorando a atención que dende a organización sanitaria se lles presta, tanto ás persoas que presentan conduta suicida como aos seus achegados. Xunto ao anterior, foméntase a investigación e o coñecemento ao respecto.

O obxectivo da Xunta é que Galicia conte a finais do ano con unidades multidisciplinares de atención a persoas en risco de suicidio en todas e cada unha das áreas sanitarias. Cada unidade conta con polo menos un profesional de enfermería de saúde mental, psicoloxía e psiquiatría, levando a cabo un programa baixo un modelo proactivo e sistematizado. A semana pasada púxose en marcha a sexta das sete previstas, en Pontevedra, que se suma ás xa existentes en A Coruña, Ferrol, Lugo, Vigo e Ourense.