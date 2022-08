A Xunta busca definir actuacións para mellorar o turismo na zona do Courel

Reunión. Co obxectivo de favorecer a recuperación da actividade turística no Courel e Valdeorras así como apoiar o tecido socioeconómico con medidas de reactivación, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, reuniuse en Folgoso do Courel con representantes municipais e do sector na que se expuxeron distintas liñas de actuación.

En concreto, Nava Castro referiuse á situación provocada polos lumes que afecta á provincia lucense. Neste sentido declarou que hai que levar a cabo “accións de xusta solidariedade cos territorios afectados”. Asemade, manifestou que desde o punto de vista da actividade turística, é preciso artellar mecanismos de colaboración para atender a pronta recuperación destas comarcas contribuíndo así a manter a actividade económica do territorio.

Ademais, na reunión presentouse o convenio que subscribirá Turismo de Galicia con AGAVI para a creación de novos produtos turísticos que poñan en valor os recursos máis destacados.

Estes produtos incluiranse seis categorías con paquetes orientados aos espazos naturais, turismo ornitolóxico, turismo activo e turismo de aventura. A través deste acordo crearanse 45 paquetes turísticos cun investimento de máis de 90.000 euros, para mellorar o seu posionamento turístico. ECG