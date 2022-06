A Xunta celebrará as oposicións de educación en 14 localidades galegas con 222 tribunais

A Xunta de Galicia celebrará as oposicións de educación durante a terceira fin de semana de xuño en 14 localidades de toda Galicia, cun total de 222 tribunais. Concretamente, segundo informou o Goberno galego, para os corpos de profesores desenvolveranse o sábado 18 de xuño, mentres que para o resto (inspectores, profesores de secundaria, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño) será o domingo 19. As localidades que acollerán as probas serán, na provincia da Coruña, a propia cidade herculina, Culleredo, Ferrol, Narón e Santiago de Compostela; na de Lugo, a capital de provincia e Monforte de Lemos; na de Ourense, a cidade das Burgas e O Carballiño, e na de Pontevedra, a cidade do Lérez, Marín, Lalín, Vigo e Vilagarcía de Arousa. Os espazos concretos nos que se realizarán os exames publicaranse nos próximos días no Portal Educativo.

Lembran que, ao amparo do acordado coas organizacións sindicais, os interinos e substitutos non estarán obrigados a presentarse ao procedemento. Serán un total de 22.919 persoas concorrerán ás oposicións nun proceso que se desenvolverá segundo o sistema habitual. Optan ás 2.484 prazas cuxa convocatoria xa foi publicada. EUROPA PRESS