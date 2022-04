A Xunta convocará antes de verán o aval para axudar a mozos a comprar a súa primeira vivenda

A Xunta de Galicia prevé convocar antes de verán o aval para mozos menores de 35 anos que desexen adquirir a súa primeira vivenda en propiedade, para o que estima destinar un orzamento de cinco millóns de euros. A medida conseguía esta semana o visto e prace por parte do Consello de Ministros, "que a recoñece e considera como pertinente, tendo en conta a súa finalidade, o colectivo beneficiario e o procedemento e as características das futuras operacións", explican nun comunicado. Grazas a esta medida, destacan, concederanse por primeira vez en Galicia avales dun 15% do prezo de compra a menores de 35 anos para a adquisición da súa primeira vivenda en propiedade. Así, o beneficiario accederá a un préstamo hipotecario do 95% do prezo, do que un 15% estará avalado pola Xunta, e que se sumará ao 80% que conceden habitualmente as entidades financeiras. Ademais deste aval, o Goberno galego traballa noutras medidas como as axudas para comprar vivendas en concellos rurais e en centros históricos, "que xa axudaron a 500 mozos a empezar o seu proxecto de vida", ou os incentivos para a adquisición de vivenda protexida.