A Xunta creará postos de atención á discapacidade en réxime de concerto

Santiago. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, anunciou este martes que “nas próximas semanas” acometerase a convocatoria das primeiras prazas de atención á discapacidade en réxime de concerto, o que dará resposta, esgrimiu, a “unha demanda histórica” para o colectivo.

Nunha comparecencia na Cámara autonómica a petición propia, no marco da Comisión especial non permanente de discapacidade, García incidiu en que esta convocatoria de prazas en réxime de concerto facilitará que as persoas con discapacidade “non teñan que trasladarse miles de quilómetros para acceder a unha praza pública”.

E é que, mediante este sistema, a conselleira explicou que se creará unha bolsa de entidades que estarán en condicións de ofrecer prazas alí onde san necearias, polo que os usuarios poderán contar cos servizos necesarios “da forma máis próxima posible ao seu domicilio”.

Fabiola García tamén reivindicou outros pasos dados polo seu departamento e lembrou o compromiso, xa explicitado na presentación dos orzamentos vixentes na Comunidade, de pór en marcha 280 prazas de atención diúrna e residencial para persoas con discapacidade.

Así mesmo, reivindicou a redución dos tempos de valoración para acceder a prestacións por parte deste colectivo e situou a Galicia á cabeza de comunidades inclusivas, posto que conta cunha das taxas máis altas de integración educativa. “O 93 % do alumnado galego con necesidades educativas especiais está escolariado nun centro ordinario”, aseverou.

Fíxoo entre duras críticas da oposición, representada no debate por Olalla Rodil (BNG) e Marina Ortega (PSdeG). Tanto Rodil como Ortega afearon á Xunta deficiencias na atención ao colectivo de persoas con discapacidade e coincidiron en que, “máis que palabras”, as entidades do sector o que necesitan “son recursos e dereitos”.

Rodil recriminou o relato autocompracente da conselleira de Política Social cando nin sequera “está a cumprir a Lei de accesibilidade de 2014”, incapaz de aprobar “en oito anos o decreto que debe desenvolver o previsto na normativa” e cando, a día de hoxe, case 13.000 galegos e galegas continúan “na listaxe de espera para a valoración e recoñecemento da súa discapacidade e, polo tanto, agardando para poder acceder aos recursos e servizos que precisan”.

A nacionalista tamén lle recordou a García que “levamos cun plan de traballo na comisión non permanente de discapacidade deste Parlamento que non remata nunca, que se constituíu hai xa 10 anos e que en catro lexislaturas non foi capaz de facer nin un só ditame, sen capacidade para sacar adiante os obxectivos dese primeiro plan de traballo aprobado por unanimidade en 2014”.

Pola súa parte, Ortega botoulle en cara a incapacidade da Xunta para resolver os problemas deste colectivo, con vetos e negacionismo constante ante ás numerosas propostas socialistas para atender as demandas do sector.

A deputada socialista insistiu en que “seguirei alzando a voz polas persoas que queren e non poden, ás que lles recortan as prestacións, ás que lles impiden compatibilizar a Risga co IMV e que teñen dereito a facer o seu proxecto de vida fronte a un goberno que presenta os peores datos de España”. ecg / E.press