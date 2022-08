A Xunta di que o peche de unidades débese a un axuste demográfico

A Consellería de Educación volveu rexeitar onte as críticas ao peche de unidades educativas denunciado polo Bloque Nacionalista Galego, algo que “non ten nada que ver coa realidade”. Segundo declaracións do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, trátase dun “axuste en base á demografía” que “se fai todos os anos”.

Segundo explicou o titular da carteira de Educación, entre infantil e primaria “este curso hai 7.600 alumnos menos”. “É un clásico, sempre escoitamos datos alarmantes que logo non se cumpren. A oposición e algúns sindicatos din que vai baixar a calidade, e con todo, sobe”, defendeu o conselleiro.

Asemade, salientou que este ano hai 130 unidades máis de infantil e primaria que no ano anterior á pandemia”, sendo “prácticamente 15.000 alumnos menos”. “Estamos afeitos a este discurso e ao final a realidade sempre se impón e pon a cada un no seu sitio”, aseverou.

Por outra banda, ante preguntas sobre as oposicións de reposición, Román Rodríguez lembrou que este curso se ofrecen máis de 2.500 prazas novas. Tamén fixo referencia a que, de cara ao curso 2023/2024 “e debido tamén á aplicación atropelada da Lomloe”, implantarase un sistema orientado a estabilizar aos interinos.

Con todo, o titular de Educación quixo salientar que Galicia conta con unhas das mellores taxas de intineridade do Estado, cun 8%, “que é o obxectivo do Goberno de España” e que noutras comunidades acada o 25%. Unha porcentaxe que baixará ao 6% cando finalice este proceso, segundo indican desde a Consellería de Educación.

Libros de texto. Finalmente, en relación á suba dos prezs los libros de texto, o Conselleirro de Educación tamén quixo anunciar que a Xunta dobrou o orzamento asignado ao banco de libros, pasando de 17 millóns a “prácticamente os 25”. Segundo sinalou o concelleiro, o incremento no custo débese a dous factores principais: a inflación e a implantación “moi apresurada” da Lomloe.

A aplicación da nova ley, segundo indicou o titular de Educación, “xera moitos problemas, entre eles a necesidade de cambiar os manuais dos cursos impares”. Pos isto, “como comunidade autónoma responsable”, Galicia prácticamente duplicou o presuposto para que “as familias non sintan o impacto e aminorar o trastorno dal ey Lomloe, que é un cambio moi substancial”, explicou.

“Todas as familias que teñan dereito a libros de texto gratuitos, vanos ter”, aseguran dende a Consellería. No curso 2021/2022, atendendo a criterios de renta, case sete de cada dez alumnos recibiron seis ou máis libros de balde. “A media nos centros é de seis por curso”, explicou, o que supón que “quedaron cubertas as necesidades das familias”.