A Xunta incorporará á sanidade pública galega 48 novos ecógrafos por valor de 5,6 millóns de euros

Equipamento sanitario. A Xunta de Galicia vén de publicar, na plataforma de contratos públicos de Galicia, despois da autorización do Consello da Xunta, a licitación da subministración de 48 ecógrafos con destino aos Servizos de Radiodiagnóstico de diversos centros sanitarios do Sergas. Este contrato licítase por un importe total de 5,6 millóns de euros, e as empresas interesadas poden presentar ofertas ata o día 17 de agosto.

O obxectivo desta compra é dar unha correcta cobertura sanitaria á poboación, xa que a necesidade de realización de estudos ecográficos óptimos e de precisión nas distintas patoloxías ten un papel importante no seu prognóstico e seguimento.

Con esta contratación renovaranse os ecógrafos de diversos centros sanitarios nas sete áreas sanitarias do Sergas. En concreto, na área de Ferrol, no Arquitecto Marcide; na área da Coruña e Cee, no Hospital Universitario da Coruña, no Materno-Infantil e no Centro de Especialidades do Ventorrilo; en Santiago e Barbanza no Hospital Clínico, no Gil Casares e no Hospital da Barbanza; en Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, no Hula; en Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, no Hospital Cristal, no Santa María Nai e no Hospital de Valdeorras; en Pontevedra e O Salnés, no Montecelo e no Provincial e, en Vigo, no Álvaro Cunqueiro, o Meixoeiro e o Nicolás Peña.

O equipamento obxecto deste expediente de contratación é susceptible de financiamento ao 100% no marco do Eixo REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da covid-19.

Coa adquisición destes equipamentos, a Xunta continúa a desenvolver o Plan de renovación e modernización do equipamento sanitario previsto para 2021. Para este plan, os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia destinan, no presente ano, un presuposto de 60 millóns de euros. ecg.